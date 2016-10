Rasism sau indiferenta?

Doi boschetari din Galati au fost stropiti cu benzina si li s-a dat foc. Starea lor este grava, unul din ei este pe moarte, insa, dinspre societatea civila nu se aude nimic. Nici o condamnare, macar a gestului.

Nu mai vorbesc despre vreun comunicat, o declaratie, un event pe Facebook prin care sa se ceara trimiterea celor doi arsi la spitalele din strainatate.

Si nici macar cei doi nefericiti nu fusesera la baut; dormeau si ei intr-un adapost improvizat, pentru ca societatea a fost educata sa arate toleranta minima fata de “asistati”, sa nu cumva sa ajute un nefericit fara adapost, ci sa-l trimita la munca.

Televiziunile, liderii de opinie de pe Facebook, tinerii frumosi si liberi care au iesit in strada anul trecut au tacut: cei doi boschetari nu sunt nici tineri, nici nu frecventeaza cluburile si nici nu impartasesc, poate, valorile euro-atlantice incât sa fie bagati in seama.

Daca anul trecut toata lumea urla ca vrea sa trimita victimele din Colectiv la tratament in strainatate, acum cei doi arsi sunt tratati la Galati, fara ca ministrul Sanatatii sa dea comunicate din ora in ora despre starea sanatatii lor. Niste anonimi, da-i in ma-sa!

Românii masoara lucrurile cu ocale diferite. Pentru cei curati, parfumati, care consuma bauturi fine in cluburi selecte, tara trebuie sa ofere tot ce e mai bun, ba sa suporte si costul tratamentelor in strainatate, inclusiv pentru cei fara asigurare medicala.

Pentru rapanosi, pentru imputiti, pentru consumatorii de alcool ieftin si prost, nici o mila, nici o compasiune; ei nu sunt români, sunt suboameni, niste animale infecte care merita ceea ce li se intâmpla, inclusiv ca li se da foc.

Degeaba ne pictam stele si drapele albastre pe fete; toleranta europeana este doar o spoiala menita sa ascunda adevaratul nostru caracter.