Rase de oi din România, pe mărci poștale în Bacău

Pasionații de filatelie pot găsi în magazinul Romfilatelia din Bacău emisiunea de mărci poștale „Rase de oi din România", care readuce în prim plan bogăţia patrimoniului natural al țării. Pe timbrul cu valoarea nominală de 3,50 de lei este ilustrată rasa Merinos de Palas, creată și dezvoltată de cercetătorii români. Țigaia este o rasă de oi de podiș, dezvoltată și crescută pentru producțiile de lapte, carne și lână. Rasa Țigaie este ilustrată pe timbrul cu valoarea nominală de 4,00 lei. Cap Negru de Teleorman denumită popular și „Carabașa" este o rasă de oi cu o greutate corporală mare. Este o rasă de lapte-carne și este ilustrată pe timbrul cu valoarea nominală de 4,50 de lei. Termenul de „Carabașa" vine din limba turcă și înseamnă „cap negru". Pe timbrul cu valoarea nominală de 16 lei este prezentată rasa de oi Țurcană, una dintre cele mai populare rase de oi din România. Denumită și „Regina Munților". Este rezistentă și oferă producții mixte de lapte, carne și lână. Emisiunea de mărci poștale este completată de un plic „prima zi", iar ca forme de machetare au fost folosite coala de 28 de timbre și minicoala de 5 timbre și o vinietă.