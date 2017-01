Raliul Moldovei Bacau 2017 – etapa in doua campionate europene de raliuri sub egida FIA

Cea de-a saptea editie a Raliului Moldovei Bacau, competitie organizata de ACS Rally Spirit sub egida Federatiei Romane de Automobilism Sportiv (FRAS) se va desfasura in perioada 17-18 iunie 2017. Incepand cu sezonul urmator, etapa al carui traseu excelent pe macadam si ale carei transmisiuni live pe posturi de televiziune a primit in ultimii ani aprecierile echipajelor romanesti, va face parte din doua campionate europene defasurate sub egida Federatiei Internatinale a Automobilului (FIA), European Rally Trophy si Balkan Rally Trophy.

„Fara sa par lipsit de modestie, consider ca la fiecare editie din cele sase organizate pana in acest an am facut eforturi pentru a imbunatati traseul probelor speciale, mediatizarea competitiei si atragerea unui numar cat mai mare de fani. Iata ca eforturile noastre nu au fost in zadar si editia din 2017 a Raliului Moldovei Bacau a primit validarea FIA pentru a fi inscrisa in doua trofee europene, European Rally Trophy si Balkan Rally Trophy!” a spus Adrian Raspopa, presedintele ACS Rally Spirit, organizatorul etapei de la Bacau.

„Sunt extrem de fericit ca am obtinut aceasta validare dar in acelasi timp si constient de faptul ca ne asteapta un volum si mai mare de munca. Nu ne propunem o participare doar cu titulatura de eveninemt FIA, ci ne dorim ca, impreuna cu autoritatile locale, sa generam un pachet de avantaje pentru concurentii din campionatele europene care sa le surescite acestora interesul pentru editia 2017 a Raliului Moldovei Bacau.” a mai adaugat Adrian Raspopa.

Desi etapa este programata sa se desfasoare peste 6 luni de zile, primele noutati din acest an se prefigureaza de la o zi la alta. „Unul dintre obiective este acela de a reusi sa adunam la start cel putin 10 modele in configuratie R5, clasa superioara pentru raliurile regionale. Cea de-a saptea editie va avea in program doua probe speciale noi, una in jurul Moinestiului si una langa Bacau. De asemenea am inceput sa deseneam si un circuit stradal in centrul Bacaului care va fi conceput pentru spectacol si spectatori.” a dezvaluit Adrian Raspopa.

ACS Rally Spirit si-a asigurat ca si pana acum suportul logistic si financiar din partea autoritatilor locale din jud. Bacau si doreste astfel sa transmita sincere multumiri tuturor celor care au sprijinit organizarea Raliului Moldovei la editiile anterioare, mai ales fostilor si actualilor primari : dl. Cosmin Necula – Primarul Mun. Bacau, dl. Viorel Ilie – Primarul Mun. Moinesti, dl. Ionica Câdă – Primarul Com.Magiresti, precum si sponsorilor traditionali, Cybernet Auto Center Bacau si Centrul Auto Skoda Bacau.