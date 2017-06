Actualitate Raliul Moldovei Bacău 2017: Câștigătorul e Tempestini! de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Cea de-a șaptea ediție a Raliului Moldovei îsi cunoaște câștigătorul: Simone Tempestini. Campionul mondial la WRC Junior a obținut o victorie cât se poate de meritată în etapa a treia a Campionatului Național de Raliuri Dunlop desfășurată în weekend, în Bacău. Dacă vineri, în prima zi a Ralului Moldovei Bacău, Tempestini, care face echipă cu Marc Banca pe un Citroen DS3 R5, a triumfat în șase din cele opt probe (Moinești 1 a fost anulată din rațiuni de securitate), sâmbătă, pilotul de 23 de ani de la Napoca Rally Team și-a definitivat succesul, adjudecându-și toate probele din concurs. „Sunt foarte fericit pentru acest rezultat. Pentru mine, Raliul Moldovei Bacău constituie o experiență foarte folositoare în vederea celei de-a treia etape de Campionat Mondial programată peste două săptămâni”, a declarat Simone Tempestini, care a fost secondat în ierarhia Raliului Moldovei Bacău de colegul său de club și, totodată, liderul clasamentului general al Campionatului Național, Bogdan Marișca. Având probleme la mașina Ford Fiesta R5, echipajul Bogdan Marișca/ Carmen Poenaru a încheiat cu reale dificultăți ultima probă, Buhuși 3, care i-a găsit pe cei doi sportivi de la Napoca Rally Team de-abia pe locul al șaselea. Podiumul Raliului Moldovei Bacău a fost completat de Valentin Porcișteanu, cel care a câștigat vineri proba inagurală a competiției, Vermești 1 și Superspeciala desfășurată pe circuitul stradal al Bacăului. „Ploaia de sâmbătă a făcut ca ultimele probe să fie foarte alunecoase, însa plecăm de la Bacău cu obiectivul îndeplinit”, a declarat Porcișteanu, care conduce un Mitsubishi Lancer Evo IX. Constrâns la un abandon vineri, ca urmare a faptului că mașina sa, Skoda Fabia R5 a lovit un bolovan, vice-liderul clasamentului general al Campionatului Național, Dan Gârtofan s-a revanșat în a doua zi a Raliului Moldovei Bacău, când a terminat pe locul secund în șase din cele opt probe. Nu la fel de norocos s-a dovedit liderul categoriei 2 Roți Motrice, băcăuanul Adrian Răspopa, care, după problemele tehnice întâmpinate vineri, a fost nevoit, din aceleași considerente, să tragă pe dreapta și sâmbătă. Răspopa s-a consolat, în schimb, cu felicitările primite ca organizator al Raliului Moldovei Bacău, competiție care, anul acesta, a contat și ca etapă în Trofeul European de Raliuri. „Și în 2018, Bacău își va face loc în calendarul meu sportiv. Mi-a plăcut acest Raliu, chiar dacă ploaia de sâmbătă a îngreunat lucurrile”, a anunțat pilotul bulgar Georgi Gheradziev, clasat al optulea în competiția băcăuană. Și dacă tot s-a amintit de ploaie și de trasee îngreunate, să notăm că ultima probă a Raliului Moldovei Bacău 2017, Power Stage Buhuși 3 a început cu o întârziere de aproximativ 40 de minute ca urmare a ieșirii în decor a echipajului format din soții Bogdan și Delia Năstase pe PS 16, Trebeș 3. 0 SHARES Share Tweet

