Dezbaterea, în cadrul ședinței Consiliului Local Onești a proiectului de hotărâre privind aderarea acestui municipiu la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru delegarea serviciului de apă și canalizare, a arătat un consens al consilierilor oneșteni, care "au pus în balanță" toate ofertele primite. A fost menționat faptul că s-au arătat interesate a prelua serviciul public de apă și canalizare din Onești RAJA Constanța, Apavital Iași și Compania Regională de Apă Bacău (CRAB) dar aceasta din urmă nu și-a făcut cunoscute ofertele. In condițiile în care firma din Constanța a propus ca prețul apei potabile și al canalizării să fie pentru oneșteni de 8.78 lei / metrul cub (cu TVA inclus), ei urmând ca în primele șase luni de la semnarea contractului să primească apă la robinete 18 ore pe zi, pentru ca apoi programul apei la robinete să fie 24 de ore din 24 ore, consilierii locali oneșteni au decis cu unanimitate de voturi. Ei au aprobat aderarea Oneștiului la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Constanța, prin această soluție putându-se asigura locuitorilor municipiului un serviciu public de apă și canalizare corespunzător standardelor actuale. Nicolae Gnatiuc, primarul municipiului Onești, a menționat: "Timp de patru luni nu am reușit ca să finalizăm acțiunea de aderare a municipiului Onești la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADIB) Bacău, din cauză că mai multe unități administrativ – teritoriale din județ nu și-au dat acordul ca municipiul nostru să fie membru al acestei asociații. SC Domeniul Public și Privat SA Onești operează cu pierderi de 5 miliarde de lei vechi pe lună serviciul public de apă și canalizare din municipiu și suntem în momentul în care trebuie să urmăm un alt curs, pentru a adera la o asociație de dezvoltare intercomunitară, care să preia acest serviciu.Termenul limită de primire a ofertelor de la marii operatori de apă și canalizare a fost 15 aprilie și CRAB (firma ce administrează singura sursă de apă ce alimentează județul Bacău), nu a venit cu o ofertă în acest sens. Dorim ca să rezolvăm problema apei la Onești, să avem apă 24 de ore din 24, astfel că fost luată decizia către RAJA Constanța. Deși se află la 400 de kilometri de Onești această firmă operează în șapte județe ale țării (Constanța, Ialomița, Prahova, Dâmbovița, Brașov, Argeș, Ilfov)". Referitor la "alegerea legislativului oneștean" consilierul local Gheorghe Ene (PNL) a menționat:"Îmi doream să facem parte din ADIB Bacău dar Compania Regională de Apă Bacău nu a arătat nici voință pentru ca municipiul Onești să se înscrie între clienții săi! Oferta firmei din Iași a fost de 13 ,59 lei metrul cub de apă cu o furnizare de 12 ore pe zi, astfel că a fost acceptată oferta de la RAJA Constanța".

