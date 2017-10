Sindicatul Rafinorul a trimis premierului Mihai Tudose și specialiștilor din Guvern invitația să viziteze Oneștiul și societatea Rafo care mai deține încă în stare de conservare rafinăria de petrol. Sindicatul a opinat că o astfel de vizită „ar deschide, categoric, apetitul investitorilor pentru Rafo și Platforma industrială Borzești, dacă premierul și Guvernul ar da un mesaj de interes și susținere”. Invitația rafinorilor vine în momentul în care în Onești este circulat zvonul că premierul Tudose ar putea veni în zonă la sfârșitul lunii octombrie sau începutul lunii noiembrie, împreună cu ambasadorul Republicii China la București, Excelența Sa Xu Feihong. „Informația – ne-a declarat primarul Nicolae Gnatiuc – nu este oficială, dar ceea ce se mai vehiculează în legătură cu aceasta este că obiectivul de interes pentru eventuala vizită ar fi tocmai înființarea Companiei de Energie, Rafinare și Petrochimie (CERP) Moldova cu întreprinderi ale fostei Platforme industriale Borzești”. Posibila vizită a celor doi demnitari la Onești este confirmată și de Toader Găureanu, fost director general al Rafo și unul dintre cei care au inițiat proiectul CERP. Invitația adresată de Sindicatul Rafinorul este însoțită și de un scurt memoriu asupra situației de la Rafo. „Cu situația de la Rafo, cu inițierea planului de reorganizare a societății, care va fi depus – spune Ion Marian, reprezentantul legal al salariaților rafinăriei, liderul sindicatului -, o astfel de vizită ar însemna foarte mult pentru noi, pentru toată zona și pentru Rafo. CERP este un proiect care pare să prindă viață și este foarte multă lume interesată de el. În plus, acum se vorbește de un mare interes al investitorilor americani și chinezi pentru petrochimia și chimia românească, iar în vederile lor intră inclusiv CERP, Oltchim, Rafo și industria din Onești”. Memoriul amintește de multele promisiuni făcute de guvernele României pentru Rafo, dar și de jocurile politico-financiare, în care era nominalizat și FMI, pentru falimentarea rafinăriei din Onești. Nimeni nu a dat, până acum, răspuns unor întrebări de genul „care este poziția statului român cu privire la Rafo și Platforma industrială Borzești în raport cu legislația țării și în contextul reactivării economico-sociale a Regiunii Nord-Est” – se mai arată în memoriu. 0 SHARES Share Tweet loading...

