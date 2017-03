Top Story Radu Făghian a fost ales președinte al Filialei CECCAR Bacău mandatul său va începe în luna martie 2018, după Adunarea Generală a filialei de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Expertul contabil Radu Mihai Făghiean a fost ales președinte al Consiliului Filialei Bacău al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) pentru mandatul 2018 – 2021. Potrivit Regulamentului de organizare și funcționare al CECCAR, alegerea președintelui are loc cu un an înaintea exercitării efective a funcției, mandatul său fiind de patru ani. La adunarea de alegeri au participat 410 membri ai filialei (54,9% din totalul celor 747 de membri cu drept de vot). Au fost exprimate 403 voturi valabile, 7 voturi fiind anulate. Pentru funcția de președinte au candidat doi membri ai filialei, Beatris Maria Bahamat (expert contabil în Onești) și Radu Mihai Făghiean. Cel de-al doilea candidat a obținut 223 de voturi „pentru”, în timp ce contracandidata sa doar 180. La Adunarea Generală a membrilor filialei din 24 martie se va proceda la validarea a rezultatelor votării. Iar timp de un an, până la debutul mandatului său de președinte, Radu Făghiean va participa, fără drept de vot, la ședințele Biroului Permanent și ale Consiliului Filialei CECCAR. „Mandatul meu de președinte al Filialei CECCAR Bacău – ne-a declarat Radu Făghiean – va fi, în primul rând, greu pentru că eu vin după un președinte foarte activ, domnul Marcel Bulinschi, care a realizat cam tot ce se putea în funcția sa. Dar, acum în CECCAR și echipa de la conducerea centrală a adus un suflu nou în profesie, ceea ce îmi dă încredere în consolidarea drepturilor noastre, iar eu sper ca și în filiala noastră să putem aplica aceste idei. Îmi propun să întăresc și să dezvolt legătura cu membrii filialei și voi dezvolta relația profesională și organizațională cu membrii tineri ai filialei, care vin cu un suflu nou, dispuși să muncească, să-și căștige poziții onorante în mediul nostru profesional. Iar eu voi milita pentru îmbinarea cutezanței și puterii lor de afirmare cu experiența celor care au state vechi în organizația noastră, profesioniști cu zeci de ani ca membri ai CECCAR”. Radu Făghiean are 42 de ani și este băcăuan get-beget, absolvent al Liceului economic „Ion Ghica”, dar și al cursurilor universitare de contabilitate și informatică de gestiune în Bacău. Este expert contabil membru al CECCAR, membru al Camerei Auditorilor Financiari, conduce o firmă de contabilitate în Bacău și are o experiență profesională de aproape 20 de ani. Un președinte în structurile CECCAR poate exercita o astfel de funcție numai timp de maxim două mandate. 0 SHARES Share Tweet

