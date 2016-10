Pe data de 11 octombrie 2016, Secretariatul Comisiei de concurs, constituita prin dispozitie de primar, in vederea organizarii si desfasurarii concursului de management pentru ocuparea functiei de director al Teatrului Municipal “Bacovia”, a dat publicitatii rezultatul final, in urma celor doua probe, obtinut de fiecare dintre cei doi concurenti: Eliza Noemi Judeu, 8,23 la etapa I (proiect), 8,08, la interviu, nota finala – 8,16. Radu Bogdan Ghelu, 8,33 la etapa I, 5,50 la interviu, nota finala – 6,92.

Nemultumit de modul de desfasurare si de nota finala obtinuta la concurs, Radu Bogdan Ghelu a depus o contestatie la Secretariatul Tehnic al Comisiei. Contestatia va fi rezolvata in termen de trei zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a contestatiilor, de o comisie constituita in baza legislatiei in vigoare.

Radu Bogdan Ghelu a mai concurat pentru acest post si in anul 2015, alaturi de Anca Sigartau si Eliza Noemi Judeu, câstigatoare fiind declarata Anca Sigartau. Clasat pe locul doi, Ghelu depune, imediat, o contestatie la Secretaritul Tehnic al Comisiei de Concurs, insa acesta este respinsa. In urma acestei decizii, Radu Bogdan Ghelu actioneaza in instanta decizia comisiei, cerând anularea concursului, invocând motive procedurale.

Dupa exact un an, si mai multe termene de judecata, pe 5 aprilie 2016, Tribunalul Bacau a decis anularea concursului prin care actrita Anca Sigartau a devenit managerul institutiei (intre timp, Sigartau isi daduse demisia), postul ramânând vacant. Tribunalul a anulat si dispozitia de primar prin care s-a constituit comisia de concurs si comisia de solutionare a contestatiilor, dar si adresa prin care contestatia lui Radu Ghelu era respinsa.

Abia in septembrie 2016 se dispune organizarea altui concurs, câstigat de Eliza Noemi Judeu.

Vom urmari in continuare cum vor evolua “ostilitatile”.