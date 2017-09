Oamenii de știință au crezut multă vreme că radiațiile cosmice – fluxuri de particule cu niveluri energetice ridicate – care ajung pe Terra își au originea în centrul galaxiei noastre, Calea Lactee. Un nou studiu indică însă că particulele cosmice ajung pe Terra provenind din alte galaxii. Un studiu internațional la care au participat 400 de cercetători din 18 țări a publicat o hartă ce descrie regiunile din Univers din care provin aceste particule încărcate cu energie. Cercetarea a fost publicată joi în revista americană Science. „Această descoperire ne oferă o modalitate pentru a înțelege modul în care Universul nostru, Calea Lactee, și alte galaxii au fost create”, a declarat Karl-Heinz Kampert, purtător de cuvânt al Universității Wuppertal din Germania. Radiația cosmică reprezintă un flux de nuclee atomice și particule puternic încărcate cu energie, care variază de la protoni de hidrogen și până la toate elementele din tabelul periodic, inclusiv fier. Fiecare galaxie emite un amestec unic de nuclee sub forma unor raze cosmice. Cercetătorii pot să măsoare compoziția razelor și să identifice galaxiile analizând „amprenta” specifică a radiației lor. Soarele, aflat în centrul Sistemului Solar, emite un flux constant de radiație cosmică slab încărcată cu energie, cunoscut sub numele de „vânt solar”. Întrucât sunt încărcate cu energie, aceste particule sunt deviate de câmpurile magnetice ale diferitelor planete atunci când călătoresc prin spațiu. La fel se întâmplă și cu particulele provenite de la alte galaxii — acestea sunt deviate de câmpul magnetic al Căii Lactee și din acest motiv este dificil pentru cercetători să le identifice originea. În plus, particule extragalactice cu niveluri energetice mari sunt foarte rare și, în medie, ajung pe Terra într-un ritm de o particulă pe o suprafață cu dimensiunea unui teren de fotbal într-un secol. Observatorul Pierre Auger din Argentina, care a furnizat datele aflate la baza noului studiu, este destul de mare pentru a colecta o cantitate suficientă de informații despre direcția din care provin aceste particule. Pe durata acestui studiu, desfășurat timp de 10 ani, observatorul argentinian a înregistrat 30.000 de particule puternic încărcate cu energie. Observatorul este alcătuit din 1.600 de stații de detectare a particulelor cosmice, întinse pe o suprafață de peste 3.000 de kilometri pătrați, într-o regiune ce are o mărime comparabilă cu aceea a statului american Rhode Island. Fiecare stație este echipată cu un rezervor umplut cu 12 tone de apă și un detector care este capabil să determine dacă o particulă puternic încărcată cu energie a trecut prin apă. Un receptor GPS stabilește direcția din care provin particulele. Totuși, deși cercetătorii au putut să stabilească direcția generală din care își au originea aceste particule puternic încărcate cu energie, sursa lor exactă a rămas neidentificată. Acest lucru este legat de faptul că detectoarele sunt incapabile în prezent să facă diferența între tipurile de particule care ajung pe Terra, înregistrând în același fel protonii și nucleele de fier, în ciuda faptului că protonii sunt mult mai puțin susceptibili de a fi deviați de câmpurile magnetice. „În prezent lucrăm pentru a filtra nucleele grele, cu scopul de a obține o imagine mai clară a sursei de proveniență pentru radiația cosmică”, a explicat Karl-Heinz Kampert. Lucrările de perfecționare a observatorului argentinian sunt în plină desfășurare. AGERPRES 0 SHARES Share Tweet

