Rablele de pe şoşelele Bacăului

– zeci de maşini cu defecţiuni majore sau periculoase la sistemul de frânare și la direcție, depistate de specialiştii Registrului Auto Român În ultimii ani, băcăuanii şi-au adus din afară zeci de mii de maşini rulate, date fiind preţurile mult mai mici în comparaţie cu maşinile noi. Din păcate, multe dintre aceste autovehicule sunt adevărate pericole pe şosele. Astfel, potrivit Registrului Auto Român (RAR), din verificările efectuate, în trafic, în prima parte a anului, la nivel naţional, aproape 5 procente dintre vehiculele verificate tehnic prezentau pericol iminent de accidente. Mașinile aveau defecțiuni grave la sistemele de frânare și direcție, la punți și fuzete. „În judeţul Bacău, Registrul Auto Român a verificat tehnic în trafic, în primele 6 luni ale acestui an, 854 de vehicule. În urma controalelor, inspectorii RAR au descoperit că 60 dintre vehiculele controlate prezentau pericol iminent de accident, în special din cauza defecțiunilor majore sau periculoase la sistemul de frânare și la direcție", au transmis reprezentanţii RAR. În plus, 43% dintre vehicule au fost respinse, fiind considerate neconforme din punct de vedere al securității rutiere. Mai exact, inspectorii RAR au constatat proasta funcționare a instalației electrice de iluminare și semnalizare, defecțiuni ale sistemului de frânare, starea necorespunzătoare a șasiului, caroseriei sau pneurilor, jocuri anormale în mecanismul de direcție sau în articulațiile punților față și spate. În aceste situații, una dintre măsurile luate de Poliţia Rutieră constă în reţinerea certificatului de înmatriculare. Acesta poate fi redobândit numai după efectuarea unei inspecţii tehnice specifice la reprezentanţele Registrului Auto Român. „În urma controalelor mixte desfășurate în județul Bacău de către Registrul Auto Român și Poliția Rutieră, în primele 6 luni ale acestui an au fost aplicate 265 sancțiuni, a fost reținut un permis de conducere și 202 de certificate de înmatriculare", au completat reprezentanţii Registrului Auto Român. Conducerea instituţiei precizează că rezultatele controalelor desfășurate în trafic nu reflectă starea generală a parcului auto din România, întrucât echipajele mixte RAR – Poliție opresc pentru verificare doar acele vehicule care sunt susceptibile de a prezenta defecțiuni.

