Putintica rabdare, mon cher!

La noi, pe blândul plai mioritic, a face proces de intentie cuiva, indiferent daca e vorba despre un demnitar sau un necunoscut, o institutie de stat sau o firma, e un lucru firesc, care nu socheaza pe nimeni.

Nu stim daca acest obicei, de a da cu presupusul, placerea de a vorbi ca sa ne auzim vorbind, de a face proiectii pentru a ne antrena imaginatia tin de sângele nostru latin sau sunt determinate de cele câteva procente de ADN slav sau otoman dar, chiar daca nu stim de unde ni se trage, un lucru e cert, acela ca suntem patimasi de la natura.

Ne grabim si când aruncam sageti in discursuri sau comunicate de presa, si când – zicem noi – facem analize aprofundate.

Acuzatiile preced faptele, ceea ce nu foloseste nimanui. Scuze, am uitat ca e campanie, s-ar putea sa foloseasca! De ce nu ar fi utila o reorganizare a Directiei de Servicii Publice? Au mers asa de bine lucrurile pâna acum? De ce transformarea acesteia in societate nu ar putea imbunatati calitatea serviciilor?

Din punct de vedere juridic, e mai usor de controlat activitatea unei societati decât a unei directii sau a unui serviciu oarecare, iar conditiile in care pot fi aplicate sanctiuni sau penalitati sunt mult mai clare. Iar daca societatea si cei care o conduc pot fi sanctionati, atunci lucrurile merg mult mai bine. Teoretic.

Am fost intotdeauna de parere ca masurile coercitive sunt eficiente atunci când e vorba despre managementul sistemelor. Exista reguli, acestea trebuie respectate, iar cine nu le respecta inseamna ca a optat pentru cealalta varianta, a sanctiunilor, nu a recompenselor. De obicei, managerul unei societati e remunerat in functie de gradul in care isi indeplineste indicatorii stabiliti in contract. Sper sa fie asa si in cazul noii societati de servicii publice din municipiul Bacau.

Sper din tot sufletul sa se intâmple asa pentru ca aici traiesc. Daca lucrurile vor sta altfel vor exista critici, penalizari, demiteri. Pâna atunci, un pic de rabdare.