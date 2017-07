La finalul săptămânii trecute a fost inaugurată, la Ghimeș, o sală de judo care a fost amenajată de Primăria comunei împreună cu Asociația Sportivă Înfrățirea din localitate. Cu această ocazie s-a organizat și un concurs de judo la care au participat sportivi din Ghimeș, Bacău și Miercurea Ciuc. Numărul competitorilor a fost unul destul de redus, în condițiile în care marea majoritate a copiilor sunt plecați în tabere sau în vacanță, în alte localități. Concursul a fost organizat de Asociația Sportivă Înfrățirea Ghimeș (președinte Petrică Pal), cu sprijinul DJTS Bacău și a domnului Gabor Pal, antrenorul sportivilor din Ghimeș. Arbitrajul a fost asigurat de arbitri ai Federației Române de Judo, fiind solicitați și doi proaspeți arbitri băcăuani, care continuă să activeze și ca sportivi: Ionuț Pușcașu și Cosmin Tamba. În urma concursului pe categorii apropiate de greutate, dar de aceași vârstă, judoka prezenți au primit din partea DJTS Bacău diplome, medalii, dulciuri și băuturi răcoritoare. Bacăul a fost reprezentat de sportivii antrenați de prof. Aurel Chelariu la CSȘM- SCM (foto), ei obținând următoarele rezultate: Locul 1- Matei Anghel (născut în 2010), Paula Stanciu (2008), Radu Nistor (2007), Miruna Vultur (2006), Ștefan Buga (2006), Andrei Buga (2005), Marcus Herghelegiu (2005).

Locul 2- Brian Herghelegiu (2006).

Locul 3- Rareș Vultur (2004). 0 SHARES Share Tweet

