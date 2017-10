Încă două puncte pierdute în deplasare de Aerostar. De data aceasta, la Roman. Acolo unde, deși au condus cu 1-0 și au jucat timp de mai bine de o repriză cu un om în plus, „aviatorii” nu au reușit vineri decât un rezultat de egalitate: 1-1. O remiză frustrantă dacă ținem cont de jocul rezultatelor din runda a șaptea a Ligii a III-a. Cu o victorie la Roman, Aerostar ar fi urcat pe primul loc al clasamentului Seriei I, la egalitate de puncte cu Oțelul (victorioasă la Valea Mărului) și cu un punct avans față de ex-lidera AFC Hărman, învinsă la Târgu-Secuiesc. „Cu mai multă atenție, victoria putea fi a noastră. Din păcate, deși am insistat asupra acestui lucru inclusiv la pauza meciului, am primit din nou gol în urma unei faze fixe. În a doua parte a meciului, s-a simțit pe undeva și oboseala acumulată în partida de Cupă cu Suceava, însă asta nu ne scuză prea mult ”, a declarat antrenorul Aerostarului, Cristi Popovici, care a etichetat jocul de la Roman drept unul fără uzură. Fără mai vechii accidentați Adăscăliței și Gheorghiu, cărora li s-a adăugat și Oanea (probleme musculare), divizionara C băcăuană a dominat în primul mitan, ratând două bune situații de a deschide scorul prin Vraciu, respectiv Sahru. Oaspeții au punctat pe final de repriză, prin A. Pavel, care a reluat în plasa un balon respins de portarul advers. În partea secundă, cu toate că au beneficiat și de avantajul omului in plus (un fundaș romașcan fiind eliminat), băcăuanii nu au reușit sa „țină” de rezultat, „veteranul gazdelor, D. Marin restabilind egalitatea în min. 57, în urma unei lovituri de colț. Aerostar își trece în cont cea de-a treia remiză externă a sezonului și se pregătește de un meci de care pe care, vineri, acasă, cu Csikszereda Miercura Ciuc. Aerostar: Hărăguță- Honea, Mihălăchioae, Mihăeș, B. Ardei- Istrate (’75 Buciuman), Ichim, Chirilă, Sahru (’60 Artenie)- Vraciu, A. Pavel (’60 Tudorache). Rezultatele etapei a șaptea: CSM Pașcani- AFC Odorhei 3-2, CSM Roman- Aerostar 1-1, Bucovina Rădăuți- Metalosport Galați 6-0, Sănătatea Darabani- CSM Focșani 2-4, Avântul Valea Mărului- SC Oțelul Galați 1-4, KSE Târgu-Secuiesc- AFC Hărman 2-0, CSM Roman- Aereostar Bacău 1-1, Cetate Râșnov- Sporting Liești 3-2. Csikszereda Miercurea Ciuc stă. Clasament Seria I 1. SC Oțelul Galați 7 5 2 0 22-4 17p.

2. AFC Hărman 7 5 1 1 18-3 16p.

3. Aerostar Bacău 7 4 3 0 16-6 15p.

4. Csikszereda 6 4 1 1 15-7 13p.

5. Sporting Liești 7 4 1 2 16-10 13p.

6. Cetate Râșnov 7 4 0 3 14-9 12p.

7. CSM Focșani 7 2 4 1 14-5 10p.

8. CSM Roman 6 2 2 2 16-10 8p.

9. KSE Tg. Secuiesc 6 2 2 2 8-11 8p.

10. Bucov. Rădăuți 6 2 1 3 9-7 7p.

11. AFC Odorhei 7 2 0 5 21-18 6p.

12. Săn. Darabani 6 1 2 3 11-15 5p.

13. Av. V. Mărului 6 1 1 4 7-17 4p.

14. CSM Pașcani 6 1 0 5 4-20 3p.

15. Metalosport Gl. 7 0 0 7 1-50 0p. Programul etapei viitoare (14 octombrie, ora 15.00): Aerostar Bacău- Csikszereda Miercurea Ciuc (se joacă vineri, 13 octombrie, ora 15.00), Metalsoport Galați- Sporting Liești, AFC Hărman- CSM Roman, SC Oțelul Galați, KSE Târgu-Secuiesc, AFC Odorheiu Secuiesc- Avântul Valea Mărului, CSM Focșani -CSM Pașcani, Bucovina Rădăuți- Sănătatea Darabani. Olimpic Cetate Râșnov stă.

