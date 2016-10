Sarabanda reclamatiilor si promisiunilor incepe in 2004, când fosta administratie promite, in scris, ca s-a aprobat finantarea si continua cu promisiuni in 2009, 2012, 2014 si 2015, insa nu s-a miscat o piatra pe aceasta strada, ziarul nostru, la cererea locuitorilor a consemnat de mai multe ori calvarul de pe Salciei, cât si promisiunile neonorate.

Inexplicabil, canalizare pe jumatate de strada

O stire pozitiva am publicat in octombrie 2015: Compania de Apa si Canal a inceput lucrarile de canalizare pe Salciei, prin Programul POS Mediu. Dupa trei luni, mai multi locuitori de pe vechea strada Salciei ne solicita, din nou, prezenta pe strada, sa vedem minunea: canalizarea se executa doar pe o portiune de strada, vechea strada, unde locuiesc peste 20 de familii, a fost sarita din proiect. “O bataie de joc”, afirma mai multi locuitori. Dupa exact un an, lucrarea este finalizata pe primul tronson, insa canalizarea nu functioneaza.

Nimeni nu stie de ce. Pentru a descâlci itele “afacerii” de pe aceasta strada, am facut demersurile pentru o intâlnire cu noul primar al municipiului Bacau, Cosmin Necula, solicitându-i un raspuns clar, la obiect, la intrebarile cetatenilor de pe Salciei, care sunt planurile, perspectivele, pentru ca acesti oameni sa intre in rândul lumii.

“Pe Salciei s-a lucrat cu picioarele”



“Sa luam lucrurile asa cum sunt, deoarece pâna acum au fost doar promisiuni electorale. Am mers zilnic pe strazile cu probleme din municipiu. Am acum o viziune clara. In municipiul Bacau avem 64 de strazi nemodernizate, fara canalizare, apa si asfalt.

Acum am modificat lista de prioritate si am cerut Companiei de Apa sa faca asa cum este normal: extinderea retelei, ca sa ma pot apuca sa fac strazi. In componenta strazii Salciei este o proiectare doar pe o anumita portiune, ceea ce este o aberatie, cum poti sa proiectezi doar o jumatate de strada. Acolo s-a facut o canalizare pe un tronson, s-au montat niste pompe, insa canalizarea nu functioneaza, deoarece, ma scuzati, dar s-a lucrat cu picioarele. Acesta este un prim aspect. Doi, din discutiile cu directorii tehnici din primarie, cu fostul director al CRAB, abia acum am ajuns in etapa in care le-am cerut sa proiecteze intreaga strada. Pe 31 august, am bugetat lucrarea cu tot ce inseamna modernizare, canalizare, apa, asfalt”, au fost primele precizari ale primarului municipiului.

Deci, o luam de la capat: proiectare, executie, probe. I-am spus interlocutorului meu ca situatia de pe Salciei este mult mai complicata, diferente de nivel, fata de canalizarea colectoare, exista deja o canalizare pe o straduta, facuta de cetateni, care nu se poate racorda la cea deja executata, apele reziduale sunt deversate in strada, apa de ploaie intra in curtile oamenilor etc.

Strada Salciei nu este Casa Poporului



“Domnule, nu exista, inginereste vorbind, sa nu gasesti solutii, totul este ca specialistii sa se aplece cu stiinta asupra problemei, sa o priveasca integral. Pe Salciei s-a lucrat pe ochi frumosi si nu ma mai mira nimic.

Salciei este o lucrare proasta, v-am spus ca nu sunt inginer, dar ca jurist, pot sa spun ca cineva a facut niste lucrari proaste si sufera oamenii. Va spun, si spun si oamenilor: strada Salciei este obiectiv numarul unu, in curs de obtinere a autorizatiei de construire, retineti, de construire, nu de extindere. Noi, cum v-am spus, pâna la sfârsitul anului trebuie sa finalizam proiectarea si sa incepem lucrarile. Când va fi gata?

Am vorbit si cu CRAB si cu directorii din primarie, nu vorbim de proiectarea si construirea Casei Poporului. Este o lucrare de complexitate medie. Daca aloci bani, intr-o jumatate de an se face tot. Le-am spus ca voi fi zilnic pe santier; si sunt. Stau pe capul lor, imi mut biroul in sant, cu ei. Voi fi diriginte de santier. Inchei, strada Salciei va fi modernizata total”, a fost finalul intrevederii cu primarul Cosmin Necula. Nu l-am intrerupt, am consemant integral ceea ce ne-a declarat. Am luat act si vom fi pe Salciei, la sfârsitul lunii noiembrie.