Punct și de la capăt la Colegiul „Henri Coandă

Emoții, speranțe, euforie, dar și nostalgie pentru elevii Colegiului „Henri Coandă”, promoția 2013-2017. Sfârșit de drum pentru o generație, început pentru alte generații ce vor păși pragul colegiului în septembrie 2017. Ani frumoși, cu rezultate foarte bune la concursuri și olimpiade școlare, cu implicare în activități de voluntariat și proiecte extrașcolare. Ani de liceu cu zâmbete timide, cu bucurie, cu incertitudini metamorfozate în alegeri ferme și boboci deveniți, parcă peste noapte, absolvenți.

O promoție ce a reunit peste 170 de elevi, grupați în cele 6 clase de a XII-a, cu toții au răspuns prezent la ultima reuniune oficială a colegiului, concretizată în binecunoscuta defilare și cursul festiv organizat la Teatrul de Vară „Radu Beligan”, marți, 23 mai. Un moment încărcat de emoții, de trăiri autentice, unice, pe care fiecare absolvent le va păstra în suflet ca „cei mai frumoși ani”.

Un final frumos, cu oameni frumoși, reuniți de necesitatea momentului retrospectiv și de convingerea că asumarea trecutului înseamnă pași fermi spre viitor.

Final și început de drum, punct și de la capăt…

Pentru viitorul an școlar, Colegiul Henri Coandă oferă 196 de locuri pentru clasa a IX-a, structurate astfel :

1 clasă Mate-Info intensiv, 28 de locuri;

3 clase Științe ale Naturii, 84 de locuri;

2 clase Științe Sociale, 56 de locuri;

1 clasă Filologie, 28 de locuri.

„Au fost patru ani frumoși în care am întâlnit oameni minunați și am avut un colectiv excelent. Profilul Real, din punctul meu de vedere este foarte bun pentru că mie îmi oferă multiple oportunități de a pleca mai departe în viață. Sunt mândră de liceul pe care tocmai l-am absolvit, sunt mândră de mine și de profesorii pe care i-am avut, de colegii mei cărora le urez mult succes la examenul de bacalaureat.” Ștefania Buganu, clasa a XII-a A, șefă de promoție la profilul Real cu media 9.70.

„Sunt mândră că am studiat la acest colegiu, chiar dacă acum patru ani am ales să vin aici pe ultima sută de metri. Nu am crezut că voi termina șefă de promoție ceea ce mă face fericită. Profesorii au fost deschiși, ne-au ascultat…și totul a fost foarte bine. Mai departe aleg să merg la Drept la Iași.”

Lăcrămioara Boghiu, clasa a XII-a G, șefă de promoție la profilul Uman cu media 9.90.