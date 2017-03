Sport Punct și de la capăt SCM Pitești- Stiința Bacău (sâmbătă, ora 18.00) de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Voleibalistele Științei speră să dea un nou sens acestei ediții de campionat în care satisfacțiile s-au amestecat cu decepțiile. Miercuri, băcauancele au pus punct seriei de înfrângeri (cinci la număr), impunându-se cu ușurință în fața „lanternei roșii”, SCM U Craiova. Sâmbătă, în ultima etapă a sezonului regulat, echipa antrenată de Florin Grapă se va deplasa la Pitești pentru un alt joc facil, chiar dacă tehnicianul băcăuan a atras atenția asupra ambiției de care dau dovadă argeșencele. Sigure de poziția a patra de pe care vor aborda play-off-ul, studentele trebuie să-și continue revenirea printr-o victorie în Trivale care să le îmbogățească zestrea de puncte. „Încă mai cred în posibilitatea de a prinde locul 3”, declara Florin Grapă. În condițiile în care se află la opt puncte de podium, Știința nu își mai poate permite (alți) pași greșiți. Rezultatele etapei a 21-a: Știința- SCM U Craiova 3-0, CSM București- Dinamo 3-1, CSM Târgoviște- Unic Piatra Neamț 3-0, CSU Galați- Alba Blaj 0-3, Medicina Târgu-Mureș- CSM Lugoj 2-3, Penicilina Iași- CSM Pitești 3-0. Programul complet al etapei a 22-a (sâmbătă, 11 martie): Dinamo- Penicilina Iași, SCM Pitești- Știința Bacău, SCM U Craiova- Medicina Târgu-Mureș, CSM Lugoj- CSU Galați (se joacă vineri), Alba Blaj- CSM Târgoviște (se joacă luni, 13 martie, ora 17.00, Digi), Unic- CSM București. Clasament 1. Volei Alba Blaj 21 20 1 62-7 60p.

2. CSM București 21 18 3 57-20 53p.

3. CSM Târgoviște 21 17 4 54-17 50p.

4. Știința Bacău 21 13 8 46-27 42p.

5. Dinamo București 21 13 8 43-30 38p.

6. Unic P. Neamț 21 9 12 35-38 29p.

7. Penicilina Iași 21 10 11 34-27 29p.

8. CSM Lugoj 21 10 11 36-34 28p.

9. Medicina Tg. Ms 21 8 13 29-42 24p.

10. SCM Pitești 21 6 15 21-50 17p.

11. CSU Galați 21 3 18 8-61 5p.

12. SCM U Craiova 21 1 20 10-62 3p.

