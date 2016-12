Onesti Punct final in disputa dintre Primaria municipiului Onesti si SC Apa Canal SA de Ion Moraru - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter

La Onesti, in pofida tuturor disputelor, s-a inregistrat un lucru in premiera:Primaria municipiului va prelua sistemul de apa si canalizare de la SC Apa Canal SA, dupa ce la Consiliul Local au ajuns doua adrese, una din partea salariatilor si a doua, de la ing. Corneliu Fântâna, administratorul unic al firmei mentionate. In baza acestor adrese (din zilele de 22 si 24 noiembrie), la Consiliul Local Onesti a fost initiat un proiect de hotarâre pentru stabilirea comisiei de inventariere si de preluare a sistemului de apa si canalizare din municipiu. Referitor la acest proiect de hotarâre primarul municipiului Onesti, Nicolae Gnatiuc a afirmat: „A fost facuta «o simulare» cu etapele necesare pentru preluarea de catre municipalitate a retelei de apa si canalizare si furnizarea acestui serviciu public. Intrucât la SC Apa Municipal SA a expirat mandatul administratorului unic, ca alternativa este preluarea serviciului public de alimentare cu apa si canalizare de catre SC Domeniul Public si Privat (DPP) SA Onesti, unde se va infiinta Sectia Apa – Canal. In aceasta situatie SC DPP SA va prelua toti salariatii de la SC Apa Canal si dupa ce va intra in posesia infrastructurii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare si instiintarea tuturor utilizatorilor despre noua schimbare, va face demersuri pentru a obtine licenta de la ANRSCUP. Dupa obtinerea acestui aviz, prin hotarâre a Consiliului Local Onesti se va stabili pretul la apa – canal in municipiu". Odata cu preluarea retelei si a contorilor vor fi preluate Statia de Apa Cuciur si Statia de Epurare a Apei Uzate de la Jevreni.