A schimbat garda, dar nu o lasă deloc jos! În 2017, antrenorul băcăuan Relu Auraș mizează pe un lot remaniat, întinerit, cu care doreste să repete performanțele trecutului. Pugiliștii băcăuani s-au antrenat până la finalul săptămânii trecute în cantonamentul Onești, după care au trecut Prutul, pentru un stagiu de meciuri în Republica Moldova. „Ne așteaptă un an plin, cu două Campionate Europene. Primul, cel rezervat boxerilor până în 23 de ani, va avea loc la Brăila, cu începere de pe 13 martie. Al doilea, programat în septembrie, are drept indicativ de vârstă U18 și ne-am dori să-l aducem în Bacău. Consider că ar fi o lovitură pentru oraș: și economică, dar și de imagine”, a declarat Auraș. Lotul pregatit de tehnicianul băcăuan îi are drept șefi de coloană pe Sebastian Arbuz și Nicușor Ciobanu. „De la ei aștept foarte multe, însă, în egală măsură, speranțele se îndreaptă și către alți componenți ai lotului nostru. Timpul este destul de scurt, în condițiile în care primele competiții încep încă din februarie, dar îi dăm bătaie, n-avem ce face”, a precizat Relu Auraș. La mijlocul lui februarie, băcăuanii vor concura la Naționalele de Tineret, programate, ca și Europenele U23, tot la Brăila, pentru ca în perioada 23-26 februarie, să ia din nou drumul Republicii Moldova, pentru un turneu puternic, la care și-au mai anunțat prezența, pe lângă pugiliștii gazdelor, și sportivi din Ucraina, Bulgaria, Armenia și Belarus. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.