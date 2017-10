– proiectul BIG BUILD și-a reluat cursul după ce a fost suspendat din cauza unor probleme juridice – beneficiarii proiectului sunt 36 de familii cu venituri mici care nu au avut niciodată o casă n aproximativ 1.000 de voluntari îi vor ajuta pe băcăuani să-și îndeplinească visul

Habitat for Humanity a deschis în cartierul Izvoare un nou șantier în cadrul proiectului BIG BUILD. Frontul de lucru se află chiar în vecinătatea proiectului cu același nume, finalizat în anul 2015. Cele 36 de case vor fi ridicate în cinci zile, un timp record, fiind catalogat cel mai mare eveniment de construire accelerată și voluntariat organizat vreodată în Europa. În fiecare zi se vor afla pe șantier aproximativ 450 de voluntari internaționali și români, care vor munci împreună la ridicarea locuințelor. Parteneri le sunt deopotrivă Primăria Bacău și mai multe firme de renume. La deschiderea șantierului au fost prezenți primarul Cosmin Necula, viceprimarul Dragoș Ștefan și viceprimarul Constantin Scripăț.

„Proiectul este unul generos, așezat pe fundamente de umanitate. Ne bucurăm că am reușit să deblocăm situația și să sprijinim astfel un proiect benefic pentru comunitatea băcăuană.”

Cosmin Necula, primarul Municipiului Bacău

De-a lungul celor cinci zile ale evenimentului, peste 700 de voluntari diferiți vor lucra la cele 36 de case. Ei au venit din Irlanda de Nord, SUA, Marea Britanie, Germania și Slovacia. Acestora li s-au alăturat și personalități din lumea sportului. Printre ei se află și Constantina Diță, campioană olimpică la maraton, care va fi prezentă pe șantier în toate cele cinci zile.

„Mă bucur enorm că mă aflu aici, în mijlocul voluntarilor Habitat for Humanity. Fiecare dintre noi ne gândim la un moment dat să ne facem un loc al nostru, pentru familie și pentru copiii noștri. Deși locuiesc în SUA să știți că vin cu mare plăcere la astfel de evenimente organizate în scop caritabil.”

Constantina Diță, campioană olimpică la maraton

Locuințele construite în cartierul Izvoare din Bacău urmează să fie locuite de 36 de familii cu venituri reduse. Casele, organizate în sistem duplex, triplex și cvadruplex, au între două și trei camere și suprafețe între 35 de metri pătrați și 55 de metri pătrați.

„Habitat for Humanity și-a asumat misiunea de a oferi familiilor beneficiare un loc pe care să-l poată numi «acasă», iar tot mai mulți copii să aibă șansa unui viitor mai bun. Ne dorim ca la final, proiectul să fie cât mai realist, casele fiind construite în procent de 70-80 la sută. Beneficiarii noștri au fost selectați în urmă cu un an și vor munci cot la cot cu noi în cadrul proiectului.”

Roberto Pătrășcoiu, director național Habitat for Humanity România

În cele cinci zile maraton, toți cei 36 de beneficiari muncesc alături de cei 700 de voluntari unici, plus alte câteva sute de specialiști, plus staff-ul Habitat for Humanity. Pe viitorii proprietari i-am găsit în șantier echipați în tricouri galbene. Aceasta este culoarea reprezentativă a familiilor. Printre ei, se află și Ionuț Strătilă, care se chinuie de opt ani de zile să-și facă/cumpere o casă. Conform contractului, beneficiarii trebuie să muncească la propria locuință 1.000 de ore.

„Am intrat în acest proiect pentru că s-a dovedit a fi singura noastră șansă de a avea o casă. Familia mea este formată din doi adulți și doi copii, de 2 și 8 ani. De când m-am căsătorit am tot stat în chirie și ne-am hotărât să aplicăm la acest proiect. Nu știu dacă vom reuși anul acesta să ne mutăm în noua casă, însă, sperăm să finalizăm toate lucrările la partea de interior. Exteriorul va fi gata în aceste cinci zile record”, ne-a spus Ionuț Strătilă.

O casă ajunge la 45.000 de euro, însă, costul este subvenționat, iar Habitat for Humanity ajunge să o vindă beneficiarilor cu 18.500 de euro. Astfel, o familie va plăti lunar o rată de 350 lei, timp de 20 de ani. Banii sunt depuși de beneficiari într-un fond rotitor numit „Fondul pentru umanitate”, sumele fiind direcționate către alte proiecte de construire.

