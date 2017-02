Protestele grefierilor din instanţele băcăuane au luat amploare. Astăzi au întrerupt activitatea timp de o oră, între 12.00 şi 13.00, angajaţii de la Judecătoria Bacău, după ce zilele trecute au protestat cei de la Judecătoria Moinești şi Tribunalul Bacău – Secția a II- a. Grefierii şi personalul auxiliar cer aplicarea corectă a deciziei Curții Constituționale 794/2016 și a valorii de referință sectorială maximă aflată în plată – 405 lei – la care să se adauge majorarea de 10 la sută prevăzută de lege. Revolta oamenilor a pornit de la o adresă, din 19 ianuarie, a Ministerului Justiţiei în care se menţiona că în proiectul de buget pentru acest an s-au inclus fondurile doar pentru achitarea drepturilor salariale ale magistraţilor, la valoarea de referinţă de 405 lei, plus majorarea de 10 la sută. Marţi după amiază, acelaşi minister trimite o nouă adresă instanţelor în care subliniază că nu intră în competenţa MJ stabilirea drepturilor salariale ale personalului auxiliar, aceasta fiind atribuţia şi răspunderea exclusivă a angajatorului, respectiv a curţilor de apel, ministerul având doar responsabilitatea asigurării fondurilor. Ministerul recomandă totuşi să fie avute în vedere şi dispoziţiile Curţii Constituţionale, alături de alte acte normative. Cu alte cuvinte, ministerul aruncă responsabilitatea în curtea angajatorilor care nu au aplicat până acum decizia CCR tocmai pentru că aşteptau un răspuns de la MJ. Grefierii cred că această ultimă adresă a MJ nu este decât o „bomboană otrăvită” şi sunt decişi să continue protestele până la emiterea deciziilor privind salarizarea. 11 SHARES Share Tweet

