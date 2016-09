Proteste in Sanatate: Sindicalistii ameninta cu greva generala

PROMO



– de marti au inceput pichetarile ministerelor – pe 4 octombrie, 50 de salariati din Bacau vor merge la Bucuresti unde, alaturi de alti colegi din tara, vor picheta Ministerul Sanatatii

In aceste zile, Sanitas strânge semnaturi de la angajatii din sanatate, din judetul Bacau, pentru a se declansa conflictele de munca. Liderii de sindicat au stabilit deja un calendar al manifestarilor si potrivit acestuia vor fi pichetari in fiecare zi de marti.

Marti, 20 septembrie, intre orele 11.00 si 13.00, circa 200 de angajati din Sanatate au pichetat Ministerul Muncii. Pe 27 septembrie vor picheta Ministerul de Finante iar pe 4 octombrie, Ministerul Sanatatii, unde vor participa si 50 de salariati din judetul Bacau, urmând ca ultima pichetare sa fie la Parlament.

„Va urma apoi o greva de avertisment de doua ore, cu purtarea unei banderole, iar pe 31 octombrie, in situatia in care nu se rezolva nimic, se declanseaza greva generala in sistemul public de sanatate, cu obligativitatea asigurarii urgentelor medicale, respectiv cu o treime din angajati”, a declarat Aurel Cretu, lider de sindicat Sanitas- Filiala Bacau. Adica se va lucra ca in zilele de sâmbata si duminica ori ca de sarbatori legale. Nemultumirile care au dus la aceste actiuni de protest sunt legate de faptul ca Ordonanta de Guvern nr. 20/2016, in loc sa inlature inechitatile salariale in totalitate a adus la aparitia unora si mai mari, la care se adauga si faptul ca personalul TESA (n.r.- administrativ) a fost exclus din grila la fel si cei din Directiile de Sanatate Publica ori personalul medico-social.