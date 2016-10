Protest spontan la Posta Româna

Angajatii Postei Române, afiliati Sindicatului Lucratorilor Postali din România (SLPR) Bacau, au organizat un protest spontan in zona garii. Mai multe masini de distributie erau parcate in fata sediului postei, iar pe parbrizele acestora fusesera asezate pancarde pe care scria „GREVA”. Sindicalistii bacauani sunt nemultumiti de conditiile de munca si de salarii.

„De doi ani nu s-au majorat salariile! Am cerut o marire de 200 de lei, pentru fiecare angajat in parte. La ultima negociere s-a ajuns la suma de 143 de lei, ca sa ne ramâna si noua in buzunar 100 de lei. Nu s-a acceptat! Propunerea companiei este de 50 de lei, iar noi nu suntem de acord cu aceasta suma”, declara Lacramioara Grigore, oficiant

Oamenii au intrerupt lucrul miercuri noaptea din cauza esecului negocierilor purtate la nivel de companie. Potrivit liderului SLPR Bacau, Sorin Sova, lucrul a fost intrerupt spontan, in jurul orei 23,00, acesta fiind modul prin care angajatii au înteles sa protesteze fata de rezultatele negocierilor.

„Am cerut 143 de lei. Banii sunt in buget! Gânditi-va ca mai bine de jumatate dintre angajati au salariul minim pe economie. In alta ordine de idei, conditiile de munca sunt la nivelul anilor 1990. Nu s-a mai facut nicio investitie din anul 1996. Nu s-au cumparat nici macar scaune. Noroc ca au plecat colegi dintre noi, ca sa le putem folosi scaunele lor! Doua mari revendicari avem: majorarea salariala si reducerea sporurilor la sefii de proiect”, declara Sorin Sova, lider SLPR Bacau.

In noaptea de miercuri spre joi nu s-a preluat corespondenta, fapt care a afectat si activitatea altor oficii postale din celelalte judete. Liviu Ciumeti, seful Oficiului Judetean de Posta Bacau spune ca l-a luat prin surprindere protestul spontan.

„Stiam despre nemultumirile lor, asa cum se stie in toata tara. Actiuni de protest au mai facut postasii, insa, au fost anuntate. Stiu ca administratia a venit cu o propunere, dar sindicatul nu a acceptat si de aici au aparut divergente. Decizia finala va fi luata oricum la nivel central!”, declara Liviu Ciumeti, seful Oficiului Judetean de Posta Bacau.

Postasii spun ca nu vor relua lucrul atâta timp cât nu primesc ceea ce-si doresc. In majoritatea oficiilor postale a fost intrerupta activitatea. Sunt insa, câteva oficii unde angajatii fac operatiuni minimale.