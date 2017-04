Protest spontan al salariaților Fiscului băcăuan

Vineri, 28 aprilie, salariații Administrației Județene a Finanțelor Publice Bacău au protestat, spontan, timp de două ore, față de modul în care guvernanții aplică în acest domeniu măsurile de majorări salariale.

„Au apărut noi grile de salarizare a personalului din administrațiile financiare, odată cu introducerea proiectului majorării salariale în Senat – ne-a declarat liderul Sindicatului Sed Lex din instituția băcăuană, Iulian Cerbu. Noi, cei din acest domeniu de activitate, ne-am trezit la coada clasamentului, deși suntem cei care trebuie să aducem mulți bani la bugetul statului. Motiv pentru care salariații noștri vor să fie plătiți normal, nu în asemenea condiții.

De aici, protestul spontan, care în Bacău a avut loc vineri, 28 aprilie, între orele 9,00 – 11,00. Culmea este că la noi stresul este cu atât mai mare cu cât populația are sentimentul că noi am fi vinovați pentru că adunăm banii, conform legii, la buget. Or, noi ne facem doar datoria de serviciu. Datorită acestui stres, unii dintre colegii noștri se îmbolnăvesc, ies anormal la pensie etc.”.

Miercuri, 3 mai, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) va avea, la București, o întâlnire pe această temă cu directorii celor opt direcții regionale ale instituției naționale (județul Bacău este arondat la Direcția regională Iași) și cu liderii sindicatelor din instituțiile județene ale ANAF.

Proteste similare au avut loc și în ale județe, în ultimele zile.