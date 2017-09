Un profesor al instituţiei de învăţământ superior băcăuane a anunţat că, începând de astăzi, 8 septembrie, a intrat în greva foamei, pe durată nelimitată. Este vorba despre prof. univ. dr. ing. Marius Stamate, de la Facultatea de Inginerie a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău. Greva foamei, a mai spus profesorul Stamate, se efectuează la locul de muncă, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, calea Mărașesti nr. 157, corpul B, parter sala BP1. Gestul său a fost explicat printr-un comunicat de presă pe care îl redăm ca atare: Motivatia profesorului Stamate În replică, Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău, prin Biroul de presă, a emis, acum câteva minute, un comunicat al Biroului Consiliului de administrație întrunit în data de 8.09. 2017, pe care îl redăm ca atare. Declaratia Universitatii Bacau Vom urmări îndeaproape acest subiect. 2 SHARES Share Tweet

