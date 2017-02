Protestul impotriva Guvernului a continuat luni seara, in centrul Bacaului, in ciuda ploii marunte si a racorii. Au fost putini protestatari, dar hotarâti, cu scandari, pancarte si vuvuzele. Adunarea s-a dat in Piata Tricolorului, de unde oamenii au plecat in mars pe trotuarele din centrul orasului. Pe drum, s-au alaturat si alti protestatari. „Sunt consternat de modul in care suntem tratati. Dupa 30 de ani de munca, am primit o majorare la pensie de 30 de lei:, ne-a spus un pensionar, prezent in Piata Tricolorului. 6 februarie 2017 Posted by Desteptarea de Bacau on Monday, February 6, 2017 Din câte spun protestatarii, actiunile vor continua. 40 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.