Protest artistic pentru reabilitarea artei fotografice

“impermanences” – Leonard Rachita

Festivitatea de decernare a Premiilor Centrului de Cultura “George Apostu”, pe anul 2016, a fost precedata de vernisajul unei extraordinare expozitii de fotografie itineranta (Paris – Tokio – Bacau) – “impermanences”, a artistului cu dubla cetatenie Leonard Rachita (nascut in Buhusi), stabilit in Franta de mai multi ani.

Renumit sculptor monumental, fotograf, profesor de sculptura si arte decorative la Paris, Leonard Rachita, la fel ca prietenul sau George Apostu, pe care l-a intâlnit la Paris, calatoreste, creaza si expune in toata lumea.

Activitatea sa artistica este marcata de expozitii persoanele in Galeriile din Bucuresti, Paris, Tokio, Vermont sau Cairo, de expozitii colective la New York, Sydney, Barcelona sau Guadalajara sau de performante, happening, instalatii in Peru, Mexic, Bolovia, Mexic, Egipt, România. De altfel, si expozitia de la Galeria de Arta Contemporana, a Centrului “George Apostu”, pusa sub genericul “Pe urmele lui George Apostu”, reface drumul simbolic România – Franta – Japonia, pe care insusi marele sculptor George Apostu l-a parcurs.

In experimentul artistic “impermanences”, Leonard Rachita ne vorbeste despre umbre, lumina, mai ales despre umbre, “cele 24 de imagini, adevarate bijuterii alb-negru, din locuri exotice de pe intreg Mapamondul, sunt tot atâtea incercari de reabilitare a fotografiei, banalizata astazi prin repetitii, fuga dupa senzational sau supralicitarea evenimentului cotidian, in dauna artei fotografice autentice”, a spus prof. univ. dr. Petru Bejan, de la Universitatea “Al.I. Cuza”, cel care a prezentat in maniera academica expozitia de un dinamism inedit al relatiilor ezoterice dintre natura si arta plastica, in fata careia ochiul devine rob al firescului si frumosului.

Cu ocazia aceleasi manifestari, a fost lansat si numarul 45 al Revistei “Vitraliu”, periodic cultural, editat de Centrul “George Apostu” (dir. gen. Geo Popa). Cele 200 de pagini ale revistei, tiparita in conditii grafice excelente la Tipografia “Columna” Bacau, ofera cititorului un sumar de exceptie, divers si captivant, cu materiale semnate de nume prestigioase ale literaturii, artei plastice si mediului academic:

“Puterea cuvântului si a invataturii la Antim Ivireanul” (300 de ani de la moartea marelui carturar si teolog), semnat de Livia Sibisteanu, “A fi român la inceputul mileniului al treilea – sau imnul nostru intru latinitate” – Ioan Aurel Pop, “Poetul Nicolae Labis dupa 60 de ani” – Nicolae Cârlan, “Iulian Antonescu si dreptul la neuitare” – Ioan Mitrea, “Religia – forma a culturii” – Marin Aiftincai, “Omul frumos” – Petru Bejan, “Netezirea ridurilor fara operatii estetice” – Val Manescu, “Tristan Tzara, intr-o geografie a literaturii” – Cornel Ungureanu, sunt doar câteva titluri din bogatul sumar.