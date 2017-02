La Creșa 4 din Bacău, situată în zona Pieței Sud, a izbucnit luni seara un protest la care au participat zeci de părinți care ar dori să își dea copiii la creșă, în instituția respectivă. Acolo ar exista săli care ar putea găzdui mai mulți copii decât sunt găzuidiți acum. Problema reclamată de părinți este că în spațiul respectiv funcționează Fundația “Neghiniță”, din cauza căreia nu s-ar putea amenaja spațiile pentru creșă, așa cum dorește administrația locală a orașului. Părinții care s-au adunat luni seara au cerut imperios prezența primarului Cosmin Necula, care a răspuns solicitării, alături de viceprimarul Dragoș Ștefan, pentru a lămuri situația. Oficialitățile au explicat părinților că spațiul pentru amenajarea creșei este în acest moment ocupat fără documente legale și că se fac demersuri pentru rezolvarea situației în favoarea părinților. “De șase luni încercăm să determinăm Fundația Neghiniță să elibereze spațiul pentru creșă, pe care în acest moment îl ocupă ilegal și abuziv. Sunt documente în acest sens. Probabil că vom ajunge în instanță ca să rezolvăm situația”, a spus primarul Cosmin Necula. La discuții a fost prezentă și Diana Buganu, directorul Centrului bugetar de creșe Bacău. Reprezentanții Fundației Neghiniță au precizat că în clubul din incinta instituției își desfășoară activități specifice vârstei o mulțime de copii din zonă. 53 SHARES Share Tweet

