O echipă de oameni de știință din cadrul Centrului de Cercetări Tehnice (VTT) și de la Universitatea Tehnologică Lappeenranta (LUT) din Finlanda a găsit o metodă de a produce o moleculă de proteină cu ajutorul electricității și a dioxidului de carbon. Proteina poate fi obținută „oriunde este disponibilă energie regenerabilă”, menționează VTT într-un comunicat, centrul de cercetări neoferind însă detalii cu privire la procesul de producție. „Spre deosebire de agricultura tradițională, metoda de producție aflată în curs de dezvoltare nu necesită o locație care să ofere condiții pentru agricultură, precum temperatura corespunzătoare, umiditate sau un anumit tip de sol”, a declarat Jero Ahola, profesor la LUT. Conform lui Juha-Pekka Pitkänen, cercetător principal la VTT, o proteină produsă prin această metodă poate fi dezvoltată ulterior pentru a fi obținute alimente sau furaje. „Pe termen lung, proteina creată cu electricitate va putea fi utilizată atât pentru gătit cât și ca produs de sine stătător. Mixtura este foarte nutritivă, cu peste 50% proteină și 25% carbohidrați. Restul este reprezentat de grăsimi și acizi nucleici. Consistența produsului final poate fi modificată prin schimbarea organismelor utilizate în producție”, a explicat Pitkänen în prezentarea publicată pe site-ul LUT, intitulată „Proteină produsă prin electricitate pentru reducerea foametei la nivel mondial”. Oamenii de știință estimează că noua metodă de obținere de alimente din electricitate va fi de aproape zece ori mai eficientă în comparație cu fotosinteza și astfel va avea un impact minim asupra mediului înconjurător. Însă, în acest moment este nevoie de circa două săptămâni pentru a produce un gram de proteină în laborator, iar cercetătorii au subliniat că procesul are nevoie de îmbunătățiri. „Ideea este de a dezvolta conceptul într-un produs realizat în masă, la un preț care va scădea pe măsură ce tehnologia va deveni din ce în ce mai comună”, a declarat Ahola. Studiul face parte dintr-un amplu proiect de cercetare intitulat „Neo-Carbon Energy” prin care se dorește dezvoltarea unui sistem energetic în totalitate regenerabil și fără emisii, a menționat VTT, conform sursei citate. AGERPRES 0 SHARES Share Tweet

