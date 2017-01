De peste două decenii, numărul angajaților Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Bacău este mai mic decât cel necesar, în ciuda faptului că ne-am integrat în UE și ar trebui să respectăm normele acesteia. Instituția s-a reformat permanent și a făcut progrese dar nu prin creșterea efectivului, ci prin diversificarea servicilor și încheierea de parteneriate cu ONG-urile. „Fiecare tip de serviciu este standardizat și trebuie să aibă un anumit număr de asistenți sociali” a explicat Sorin Brașoveanu, ex-director al DGASPC și președinte al Consiliului Județean, instituție în subordinea căreia se află DGASPC. Începând din această lună, direcția are un nou regulament de funcționare, prilej cu care este reorganizată și se vor face angajări. Nouă centre pentru copii și 12 pentru adulți Regulamentul DGASPC Bacău stabilește cadrul juridic, normele și atribuțiile generale și pe cele specifice fiecărui serviciu din cadrul celor trei componente: protecția copilului, protecția adultului și structurile comune. Există compartimente separate pentru beneficiarii ocrotiți în sistem rezidențial, pentru cei din sistemul familial (căsuțe, apartamente etc.) și pentru cei plasați la rude/familii, dar și compartimente comune cum ar fi cele destinate elaborării de proiecte, auditului intern, formării deprinderilor de viață independentă sau de prevenire a separării copilului de familie. Există, de asemenea, un serviciu pentru adopții și două comisii de evaluare, a adulților și a copiilor cu dizabilități. DGASPC Bacău are 9 centre/complexe de servicii pentru copil și familie, începând cu cel de intervenție „în regim de urgență” și terminând cu Rețeaua de apartamente „Casa mea”, iar pentru adulți, 12 centre de îngrijire, integrare sau recuperare neuropsihiatrică. Zece posturi, în loc de 120 Vor fi reorganizate serviciile „management de caz”, „evidență, intrări – ieșiri ONG”, juridic, strategii etc., urmând ca serviciile destinate copilului abuzat, neglijat, maltratat, intervențiilor în regim de urgență, Telefonului Copilului – 983 să beneficieze de o creștere a numărului de angajați. În final, de la 1984 de posturi, din care 1923 de execuție, cât prevedea vechea organigramă, DGASPC Bacău va ajunge la 1994 de posturi, din care 1932 de execuție. „Conform noilor normative, noi facem, azi, încă un pas înainte. Ca să respectăm normativele, ar fi nevoie de o suplimentare de 120 de angajați. Din cauză că bugetul nu permite o creștere atât de mare, venim cu o suplimentare de 10 posturi, cele care sunt urgente”

