Protectia Copilului, premiata la Gala Premiilor de Excelenţa in Administraţie

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Bacau s-a inscris, anul acesta, la Gala Premiilor de Excelenţa Administraţie.ro cu doua proiecte: “Centrul de resurse pentru tineri in situatie de risc” si “Invat, Stiu, Pot”. Evenimentul a avut loc la Poiana Brasov, in seara de 29 septembrie.

Beneficiarii “Centrului de resurse”, proiect derulat in perioada februarie 2015-decembrie 2016, sunt 1000 de tineri aflati in situatie de risc, inclusiv din mediul rural, 350 de parinti/tutori care vor primi servicii specifice de suport pentru cresterea gradului de constientizare cu privire la nevoia de educatie si sustinere a tinerilor, 70 profesionisti inclusiv voluntari si de etnie roma, care furnizeaza servicii tinerilor aflati in situatii de risc.

Obiectivul “Centrului de resurse” este imbunatatirea integrarii sociale si profesionale a tinerilor in situatii de risc din judetul Bacau, dezvoltând un pachet de activitati integrate care sa garanteze oportunitati egale si conditii adecvate pentru participare activa a acestora la toate aspectele vietii sociale.

Obtinând o noua finantare prin facilitatea PLUS in 2016, “Centrul” ofera patru cursuri pentru formare profesionala. Astfel, 28 de specialisti si 140 tineri vor avea posibilitatea de a fi formati in domeniile solicitate pe piata muncii, 140 de tineri vor participa la o tabara cu caracter educational.

Proiectul ”Invat, Stiu, Pot”, desfasurat in perioada 1 aprilie-31 decembrie 2016, are drept beneficiari 22 de adolescenti si tineri din institutiile rezidentile si adolescenti/ tineri vulnerabili din judetul Bacau. Exista si un parteneriat incheiat cu mediul privat pentru formarea profesionala a beneficiarilor in domeniul coafurii.

Proiectul DGASPC care a primit, anul acesta, premiul de excelenta este Centrul de Resurse pentru tineri in situatii de risc.

“Felicit intreaga echipa pentru efortul comun sustinut in implementarea acestui proiect si remarc faptul ca modul de implementare a acestui proiect a fost determinant in a fi desemnat ca un proiect de succes si de reprezentantii Administratie. ro. Suntem pentru a doua oara reprezentati la aceasta gala si iata ca ne intoarcem din nou cu premiul de excelenta”, a declarat Sorin Birladeanu, directorul DGASPC.

La editia din 2015 a Galei, DGASPC Bacau a primit premiul de excelenta pentru proiectul “Incluziune sociala prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunitatii”, derulat in parteneriat cu UNICEF.

Toate proiectele nominalizate in competitia Premiilor de Excelenta in Administratie vor fi publicate intr-un volum ce va fi distribuit participantilor la eveniment, conducerii Ministerului Administratiei si Internelor, membrilor Guvernului, membrilor comisiilor de Administratie din Camera Deputatilor si Senat, precum si liderilor organizatiilor profesionale din administratia publica.