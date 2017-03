Social Protecția Copilului are un nou adjunct: Ciprian Popa de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter După ce Daniela Țîțaru a câștigat concursul organizat pentru ocuparea postului de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Bacău, postul de director general adjunct a rămas vacant. Ciprian Popa, șeful Serviciului Juridic, a fost propus de DGASPC și acceptat de Consiliul Județean (CJ) pentru a ocupa, cu delegație, această funcție. În prezent, la DGASPC Bacău, director general este Daniela Țîțaru, cei doi ajuncți sunt Rodica Știucă (coordonator al activității economice) și Ciprian Popa (coordonator servicii sociale pe componenta adulți), iar director furnizare servicii sociale pentru copii este Sorin Bîrlădeanu. „2017 va fi un an dificil și va trebui să găsim, alături de CJ Bacău, cele mai bune soluții și cea mai bună echipă pentru a păstra calitatea serviciilor și a urma pașii prevăzuți în strategia județeană pentru asistența socială”, a declarat Daniela Țîțaru. 24 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.