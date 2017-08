În sezonul estival, comisarii băcăuani au „vizitat” şi spălătoriile și curățătoriile de rufe, de covoare și auto. Ca și în alte sectoare, nici aici, lucrurile nu erau în regulă, 3 din 5 operatori economici fiind găsiţi cu abateri. În cazul lor, a fost aplicată o amendă de 2.000 de lei, iar restul s-au ales cu avertismente, opridu-se, totodată, definitiv şi 25 litri și 50 kilograme de produse folosite la operaţiunile de spălare şi curăţare. „De exemplu, s-a constatat că spuma de curățat, ceara, soluția anti-insecte sau soluția de curățat cauciucuri aveau depășită data durabilității minimale înscrisă pe etichete. În plus, la un operator economic, s-a depistat lipsa informării privind durata/timp de prestare a serviciului”, a spus Alin Năstasă, şeful Protecţiei Consumatorilor Bacău. Nici comercianţii de biciclete, trotinete și scutere electrice nu au fost mai breji. Astfel, aproape toţi cei verificaţi au fost găsiţi în neregulă, aceştia fie vindeau produse fără a avea certificate de garanție, fie lipseau elemente de identificare și caracterizare, instrucțiunile de utilizare sau avertizările specifice etc. Din aceste motive, pe lângă sancţiunile cu amendă – 9.000 lei, s-a decis oprirea temporară a 48 de biciclete. Şi cum la modă sunt jucăriile Spinner, comisarii Protecţiei Consumatorilor i-au luat la bani mărunţi şi pe comercianţii care aveau în portofoliu şi astfel de bunuri. Interesant e că toţi au fost găsiţi în neregulă. Aceştia fie vindeau produse care nu aveau marcaje CE – cel mai probabil fiind produse în China -, fie de pe produse lipseau date privind producătorul/importatorul sau avertizările specifice. Prin urmare, pe lângă sancţiunile cu amendă aplicate – 6.000 de lei, s-a decis şi oprirea temporară a 58 jucării. 0 SHARES Share Tweet

