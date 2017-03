Actualitate Propuneri muzicale pentru 8 Martie de Madalina Rotaru - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Chiar dacă, anul acesta, cade la mijlocul săptămânii, ziua de 8 Martie se cuvine sărbătorită cu atenție, cu dragoste și distracție. Un cadou cu… Sentimente, bunăoară, poate fi oferit femeilor dragi din viața noastră, miercuri, chiar de ziua lor, la Teatrul de Vară ”Radu Belgian” din Bacău. Aici, Loredana va susține mai mult decât un concert, un adevărat spectacol în cadrul turneului național Sentimente. Show-ul este programat să înceapă la orele 19.30, urmând să se încheie în jurul orelor 22. La Berăria Valhalla din Bacău, de asemenea, se petrece frumos. De la orele 20.00, trupa ThisCover Band îi provoacă pe băcăuani să descopere ce vor femeile cu adevărat. ”Așa că, vă așteptăm la o dezbatere profundă, în care muzica bună și berea rece vor fi la înălțime!”, spun membrii trupei. Pentru informații și rezervări se poate suna la numărul de telefon 0756 353394. Seară frumoasă pentru 8 Martie se anunță și la Villa Borghese. Ritmuri pop-folk oferite de Marius Matache, Cristian Mihai, Marcel Balan, Neica Trandafir și invitatii lor precum și bucate alese sunt ingredientele pentru o petrecere minunată în dar de ziua femeilor. Petrecerea debutează la orele 19.30, informații și rezervări se obțin la numerele de telefon 0770374026 sau 0747644612. Tot pe 8 Martie, sunete de jazz pentru cele dragi vor asigura o seară frumoasă în Mixology Pub. Aici, cu începere de la orele 20.00, se anunță o seară Smooth Sax Romance, cu invitatul special Cornel Vieru (saxofon). Informații și rezervări, la 0759 109452. Bucate alese și muzică live, pentru 8 Martie, se vor găsi din belșug și la restaurantul Boema din Bacău unde atmosfera va fi asigurată de trupa Memory. Informații și rezervări se obțin la numărul de telefon 0749946685. 0 SHARES Share Tweet

