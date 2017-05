– o parte dintre proprietari nu au depus nici până la această dată documentele cerute de asociaţia de proprietari şi implicit, de primărie La un an de zile de la demararea procedurilor tehnice privind reabilitarea/consolidarea blocurilor cu bulină din centrul oraşului, stadiul acestui proiect este tot la nivelul hârtiilor, al strângerii documentelor/acordurilor de la proprietari. Din blocurile nr. 4, 7, 9, 10 şi 12 de pe Calea Mărăşeşti, incluse în programul guvernamental de reducere a riscului seismic, stabilit prin Hotărârea de Guvern nr. 217/2016, încă mai sunt proprietari care nu au depus documentele necesare în vederea începerii lucrărilor. Documentul în cauză face referire la programul de acţiuni pe anul 2016 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic la construcţiile cu destinaţia de locuinţe multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic. Agenţii economici, mai receptivi decât proprietarii Administratorii asociaţiilor de proprietari spun că primii care au adus la termen documentele solicitate au fost agenţii economici. Proprietarii de apartamente aveau obligaţia să pună la dispoziţia asociaţiei un extras de carte funciară de la cadastru, copie după actul de proprietate al apartamentului, cartea de identitate a titularului şi o declaraţie notarială dată pe proprie răspundere că este de acord cu lucrările. Cei care nu au depus încă aceste documente au fost somaţi/înştiinţaţi de asociaţie să o facă cât mai urgent. “Din păcate, avem câteva persoane care nu au depus documentaţia. Noi am predat toate documentele la primărie şi i-am anunţat că trebuie să meargă personal la primărie să depună dosarul cerut. Unii dintre proprietari mă întreabă şi acum dacă îi evacuează primăria când încep lucrările. Răspunsul este negativ. Primăria nu evacuează pe nimeni! Lucrările de consolidare se fac la nivelul structurii blocului, a brâului şi se intervine şi pe casa scării”, declară Traian Rădulescu, preşedintele Asociaţiei de proprietari nr. 3. Singurul imobil din această asociaţie care face obiectul consolidării este blocul nr. 4, scara A/B. Clădirea de locuinţe are structura de rezistenţă şubrezită de cutremurele din anii 1977, 1986 sau 1990, resimţite în Bacău. 0 SHARES Share Tweet

