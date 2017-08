De astăzi,4 august, băcăuanii au la dispoziţie o modalitate de destindere stilată, rafinată, diferită de tot ce exista până acum în Bacău: Complexul cu tematică medievală „Podu’ cu lanţuri”. Amplasat pe malul Bârnatului, în imediata apropiere a cunoscutului pod ce face legătura cu zona Gherăieşti a oraşului, ambiţiosul proiect a fost iniţiat şi finalizat de cunoscuta firmă băcăuană Romchim Protect, cunoscută printr-o serie întreagă de realizări revoluţionare din diferite domenii: labirintul de tuya de la Filipeşti, biostimulatorul Asfac BCO-4 etc. Edificiul beneficiază de aproape toată gama de atracţii şi servicii din domeniul ospitalier, adresându-se atât turiştilor care trec prin zona podulului, cât şi întregii comunităţi băcăuane. Vorbim aici despre hotelul de 4 stele, restaurantul şi crama complexului, bucătăria de vară şi „Roata de Moară”, dar şi despre fabrica de bere proprie, barul de la „Cazane”, Podu’ cu lanţuri (Podu’ berăriei), grădina, Vila „Antanta” ori Pensiunea „Alsace”, o suită întreagă de atracţii (toate respectând detaliile unui conac românesc din perioada medievală). În Complex, cu siguranţă, niciun vizitator care-i calcă pragul nu are nicio şansă să se plictisească. „Este important să expunem oaspeţilor noştri, încă de la început, cele 4 valori care stau la baza brandului nostru: Amabilitate, Zâmbet, Iniţiativă, Atitudine. Adunată în jurul acestor valori, echipa «Podu’ cu lanţuri» îşi propune să îmbunătăţească premisele serviciilor ospitaliere”, este mesajul lui Ion Neculcea, proprietarul Complexului „Podu’ cu lanţuri”. Gradina şi Terasele Întregul complex te copleşeşte prin bogăţia vegetaţiei, care, pe lângă culorile vii, primitoare, asigură oaspeţilor o şedere de neuitat într-un loc ferit de agitaţia urbană şi de căldura toropitoare a amiezilor de vară. În toată această privelişte verde, regăsim zidul cu ocnițe și cascada care se revarsă în pârâul cu păstrăvi ce traversează întreaga grădină, micuţa moară, bolovanii acoperiţi de mușchi şi multe altele. „Pentru ca acest peisaj liniștit să prindă viață, cele două terase care se desfăşoară pe două nivele au rolul de a ancora în povestea noastră râsetele și buna dispoziție ale oaspeților noștri”, ne încredinţează gazda.



Restaurantul şi Crama Se ştie că turistul, întotdeauna, va căuta să se simtă bine în compania unei gazde primitoare care-i serveşte bucate îmbietoare, stropite cu generozitate cu licori bahice dintre cele mai apreciate. Toate acestea, în restaurantul şi la crama unităţii, ambele amplasate la baza hanului, decorate în grandiosul stil gotic. De îndată ce ai păşit pragul celor două săli, nu ai cum să nu mângâi cu vederea muralele realizate de pictorul Horia Ghelu (cotat de Academia de arte din Franţa printre primii şase pictori în viaţă din Europa), şi nici să nu admiri Şemineul cu Porţi de fier ori să nu arunci privirea prin Meniul à la Carte al bucătăriei complexului. „Cele două săli, diferite ca atmosferă (una luminoasă şi deschisă spre grădină, cealaltă retrasă şi foarte răcoroasă), pot acomoda, împreună, până la 92 de persoane, în acelaşi timp, şi pot fi utilizate atât pentru serviciul de restaurant, cât şi pentru diverse evenimente (separat sau împreună). Modul în care zona de restaurant este amenajată, întăreşte valorile brandului nostru şi oferă oaspeţilor un mediu inedit în care îşi pot forma experienţe memorabile”, mai aflăm de la reprezentanţii complexului. Turla Turla edificiului asigură o privire panoramică atât asupra întregului complex, cât și a Lacului Bacău și a râului Bârnat. Etalând din abundenţă elemente arhitecturale medievale, acest spațiu perimetral vitrat, desfășurat sub șarpanta supraînălțată, a fost conceput special pentru organizarea evenimentelor de până la 100 de persoane. La același nivel, se află sala de conferință cu o capacitate suficientă pentru aproximativ 120 de persoane. Sala este utilată cu sistem audio propriu și proiector de imagine pe perete la care se pot lega diverse sisteme de difuzare dacă este nevoie. Fabrica de bere și Bucătăria de Vară Conceperea complexului a inclus în mod ingenios şi o linie complexă de producere a berii sub brand propriu. Astfel, instalaţia, asamblată de meşteri de renume în branşă, poate produce dintre cele mai diverse sortimente de craft beer (bere artizanală nepasteurizată). „Am început producţia cu 3 sortimente de bere care vă stau la dispozitie începând cu data deschiderii: o bere pils, palidă, aurie şi uşor amăruie creată în 1842 în orașul Pilsen din Boemia, un lager cu specific bavarez de culoare galben-auriu deschis, aromat şi revigorant, şi o a treia bere albă, din grâu de tip Weizen cu un gust mai puţin amărui şi ceva mai acidulată şi aromată”, ne mai dezvăluie echipa de conducere de la Podu’ cu lanţuri. Lucrurile nu se opresc aici, urmând a fi lansate şi alte sortimente noi de bere, obţinute după reţete speciale, toate din ingrediente naturale (apă, malţ, hamei şi drojdie), precum Dark Ale (brună filtrată), Red Ale (bere brun-roşcată lager), Bacău (bere blondă filtrată lager), Porter (bere neagră), IPA (India Pale Ale), Pale Ale etc. Uzina de bere – o adevărată bijuterie în domeniu – bazată pe o tehnologie de fierbere europeană, fiind amplasată la baza turnului cu accente medievale. Fabrica dispune de o instalaţie modernă, completă şi de ultimă generaţie (cu ciclu întreg de fabricaţie: de la măcinarea cu grijă a malţului, până la maturarea berii timp de minim 21 de zile). „Prin această legatură între nou şi vechi, brandul «Podu’ cu lanţuri» porneşte în căutarea berii de altă dată, revenirii la origini a gustului autentic, a berii naturale, proaspete, folosind tehnici tradiţionale de fabricaţie. Berea devine astfel o carte deschisă pentru toţi oaspeţii noştri care se pot bucura de transparenţa întregului mecanism, pot călători vizual şi gustativ în întreg procesul de fabricare a berii, o experienţă nouă care este acum pe cât de accesibilă, pe atât de inedită”, ne explică proprietarul edificiului. La fabrica de la „Podu’ cu lanţuri”, se pot obţine anual 200.000 de litri, întreaga producţie a fabricii fiind destinată, pentru început, exclusiv clienţilor complexului, fie sub formă de draft (din keg-uri), fie livrată direct din rezervoarele de maturare (bere vie menținută la o temperatură de 0°C). Vestea bună e că, în planurile proprietarului Complexului intră şi o extindere a uzinei la 1.000.000 litri pe an, intenţia fiind ca fabrica „Podu’ cu lanţuri” să contribuie la dezvoltarea pieţei berilor speciale locale. Pub-ul, Podu’ berăriei La Complexul „Podu’ cu lanţuri” nu ai cum să te plictiseşti. Astfel că, după ce ai trecut de ispitele culinare şi bahice din restaurant şi cramă, te aşteaptă „Barul de la Cazane”, practic, pub-ul locaţiei, care deserveşte spaţiul din jurul capsulei de sticlă ce înglobează instalaţia de fierbere. De aici, oaspeţii pot urmări procesul de producere a berii pe care o consumă. În spectaculosul spaţiu, dispus pe 2 nivele, cu o supantă în trepte (o platforma construită pe un nivel intermediar între două etaje), lumina naturală pătrunde prin uriaşa poartă vitrată a turnului. Zona este suficientă pentru primirea a 67 de oaspeţi şi a încă 30 pe podul suspendat cu lanţuri din grădină – un alt loc fabulos, amplasat la umbra turnului, peste lacul cu păstrăvi, lângă „Zidul de cetate cu Făclii”, simbolul complexului. În proximitatea podului, anexat de pub, se află bucătăria de vară, utilată cu grătar special pentru păstrăvii din lac, cuptor pentru plăcinte, afumătoare, un grătar mare pentru cărnuri şi o roată de moară care acționează proţapul cu berbecuţi. „Roata de moară cu apă îi încântă atât vizual, cât şi auditiv pe toţi cei care aleg să se relaxeze în oaza noastră plină de vegetaţie”, ne încredinţează reprezentanţii complexului. Înnoptarea la Podu’ cu lanţuri Trecătorii obosiţi pot alege să poposească peste noapte într-una din capacităţile de cazare ale complexului. Astfel, oaspeţii pot înnopta într-una dintre cele 31 de camere ale hotelului de 4 stele, amplasate deasupra restaurantului şi a fabricii de bere, beneficiind, evident, de amenajări în spiritul epocii medievale. Cazarea complexului este dispusă pe 3 nivele, accesul fiind facilitat de un lift de 6 persoane. „Distribuite pe două tronsoane diferite de clădire, camerele spaţioase ale hotelului oferă o gamă diversificată de facilităţi: unele se deschid cu balcoane spre gradina complexului, altele au logii şi paturi baldachin, iar cele poziţionate sub turla turnului sunt total diferite ca atmosferă din pricina ferestrelor ca de cetate”, mai aflăm de la gazda noastră. În inima complexului, Vila „Antanta”, a cărei denumire aduce un tribut istoriei politice-militare a României în perioda Primului Război Mondial, oferă servicii de cazare în regim la cheie. Astfel, cochetă vilă se adresează în special grupurilor de persoane care vor să se bucure de oferta Complexului „Podu’ cu lanţuri” într-un cadru mai intim, având o capacitate de cazare de maxim 10 persoane, în 3 camere cu baie proprie și un apartament ultra-spațios care se întinde pe două nivele. Vila mai dispune şi de saună proprie și de un living cu vedere spre grădina interioară. Tot aici, în acelaşi cadru medieval, se pot organiza petreceri private de până la 20 de oaspeți, vila dispunând și de o prispă proprie cu ieșire din living, de unde se poate admira întreaga grădină a complexului. Povestea noastră se încheie magistral cu pensiunea de trei margarete „Alsace”, a cărei denumire se asociază cu stilul arhitectural al clădirii. Păstrând aceeași temă medievală la exterior, pensiunea „trădează monotonia călduroasă arhitecturală a zonei Alsacia”, punând la dispoziţie 14 camere matrimoniale cu tematici diferite: Shabby Chic, Nature, Provence, Alaska, Blue Lagoon, Peacock, Equestrian, Love,Venice etc 3 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.