Poliția Municipiului Moinești, în parteneriat cu Liceul Teoretic „Spiru Haret", a inaugurat ieri, 21 septembrie, o foarte activă campanie preventivă sub egida „Ziua europeană fără niciun accident rutier mortal." „Proiectul «EDWARD – The European Day Without A Road Death» a fost lansat în cadrul Conferinţei Organizaţiilor Poliţiilor Rutiere din Europa – TISPOL, desfăşurată la Dublin, fiind destinat conştientizării riscurilor la care se expun participanţii la traficul rutier în situaţia în care nu respectă normele rutiere. Peste 120 de liceeni moineșteni de clasa a XI-a și a XII-a, pretendenți la carnetul de șofer, au fost pe 21 septembrie 2017 în stradă, alături de polițiști din Moinești și Bacău, punctând, așa cum sună proiectul cu care s-au înscris – «Viitori șoferi, fiți atenți la riscuri !!! » – încă un eveniment educativ de mare impact în Săptămâna europeană a mobilității", ne-a declarat prof. Adriana Căzănel, directorul liceului. Astfel, timp de 2 ore, în zona centrală a orașului, elevii Liceului Teoretic „Spiru Haretˮ, împreună cu Poliția Municipiului Moinești și mai mulți instructori ai școlilor de șoferi, au identificat riscurile din trafic: viteza la volan, oboseala, probleme tehnice care trebuie metrizate în câteva secunde, probleme cauzate reciproc de pietoni sau bicicliști și șoferi, vorbitul la telefon în timpul condusului, fumatul la volan, consumul de droguri, dar și medicamentele care pot declanșa comportament periculos pentru oricare dintre participanții la trafic. De asemenea, au fost împărțite și flyere realizate de elevi, dar și materiale informative oferite de polițiști. Campania este amplă și se va derula până în noiembrie, cu dezbateri pe siguranța personală și aspecte juridice, pe instruire anti-infracțională și anti-victimală.

