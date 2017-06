Educatie Proiectul „Sănătatea începe din farfurie” a revenit în Bacău de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Aflat la cea de-a patra ediție în Bacău, proiectul „Sănătatea începe din farfurie” derulat de Selgros Chash&Carry împreună cu Asociația „Chef Cezar Munteanu” a poposit în urmă cu câteva zile la Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza”, unde aproape 800 de copii au primit informații valoroase cu privire la importanța unei alimentații sănătoase. „Îi învățăm pe copii să mănânce sănătos. Nu le interzicem să mănânce nimic, dar îi învățăm să mănânce și fructe și legume”, a declarat Irina Stănciuc, directoarea Selgros Bacău. „Practic proiectul a început de mai mulți ani la nivel național dar din 2012 colaborăm cu Selgros și până acum am prins în acest program 50.000 de copii. Dacă până acum ne adresam doar copiilor de până în clasa a IV-a, de anul viitor vrem să accesăm și copiii de la V-VIII. Astăzi copiii au fost receptivi, mai ales cei din clasele mai mari, iar acest lucru nu poate fi decât îmbucurător”, a spus chef Cezar Munteanu. La finalul întâlnirii, fiecare copil a primit câte un cadou care conține informații despre un stil de viață sănătos, fructe, un joculeț cu fructe și legume și chiar și un voucher de cumpărături valabil la Selgros. „Ca în fiecare an avem și un concurs la nivel național pe care noi ne-am propous să-l câștigăm de data aceasta. Fiecare clasă care participă în acest program poate să facă un proiect și să câștige o tabără gastronomică de o săptămână cu chef Cezar”, a mai precizat Irina Stănciuc. 0 SHARES Share Tweet

