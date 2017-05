Proiectul locuințelor “Habitat for Humanity” a fost deblocat

* 40 de familii nevoiașe vor beneficia de locuințe ridicate cu eforturile voluntarilor și al Asociației “Habitat for Humanity”

Consilierii locali au rezolvat, în ședința extraordinară de luni, problema terenului pe care Asociația Habitat for Humanity construiește locuințe pentru 40 de familii nevoiașe, în cartierul Izvoare. Proiectul demarase, dar a fost suspendat în toamna trecută din cauza unor probleme legate de documentație. În cadrul ședinței menționate, Consiliul Local a aprobat alocarea cu titlu gratuit a terenului în suprafață de peste 7800 mp și a reglementat amănuntele legate de legislație, pentru ca ridicarea locuințelor să poată continua.

“Un proiect controversat, dar în esență extrem de benefic pentru comunitatea noastră va putea continua. Am inițiat un proiect de hotărâre prin care organizația Habitat for Humanity a primit terenul din strada Izvoare în folosință gratuită pentru a continua construcția locuințelor care vor ajunge la 40 de familii nevoiașe din Bacau. Le mulțumesc colegilor mei din Consiliul Local că au înțeles demersul meu început încă de anul trecut și importanța acestui proiect. Am făcut azi un pas pentru ca aceste familii să aibă un cămin pe care sa îl poată numi «acasă»”, a declarat viceprimarul Dragoș Ștefan.

Entuziasm

Șantierul a beneficiat până acum de aportul a peste 800 de voluntari din țară și străinătate. Aceștia, printre care s-au numărat numeroase figuri publice, au răspuns invitației de a participa la evenimentul BIG BUILD, prin care s-a intenționat ridicarea în timp record a locuințelor. Opt dintre acestea și-au primit deja beneficiarii, familii selectate de Asociația Habitat for Humanity, care a asigurat și finanțarea, din donații naționale și internaționale.

“Suntem bucuroși că în ultima perioadă am făcut pași importanți, care ne vor permite să reluăm cât mai repede lucrul pe șantierul din Cartierul Izvoare. Cu sprijinul reprezentanților actualei administrații locale, funcționalitatea industrială a terenului a fost transformată în «zonă de locuințe individuale». În cursul zilei de ieri (luni – n.r.), printr-o nouă Hotărâre de Consiliu Local, terenul, liber de sarcini, a fost atribuit asociației Habitat for Humanity România. Ca pași următori, organizația va depune toate avizele necesare în vedere obținerii autorizației de construire. Suntem recunoscători partenerilor noștri de la Primăria Bacău, care ne sprijină în acest demers. Încă din luna octombrie, de când am fost nevoiți să amânăm evenimentul BIG BUILD, lucrăm în parteneriat cu actuala administrație locală pentru identificarea unei soluții care să ne permită să construim și să oferim o casă decentă pentru familiile beneficiare, în cel mai scurt timp posibil. Reiterăm angajamentul organizației față de familiile selectate în program, continuarea proiectului BIG BUILD în Bacău fiind o prioritate pentru noi. Suntem încrezătorii că evenimentul BIG BUILD va avea loc anul acesta, si vom putea oferi detalii concrete după obținerea autorizației de construire”

– Roberto Pătrășcoiu, director național Habitat for Humanity România

Probleme au apărut când s-a descoperit că atribuirea gratuită a terenului de pe strada Izvoare nu respecta planul de urbanism zonal, ceea ce a blocat lucrările. Așa a apărut incertidudinea despre viitorul proiectului, pornit cu atât de mult entuziasm. Însă atât Organizația Habitat for Humanity, cât și autoritățile locale nu au abandonat ideea și, în final, a apărut o soluție. Aceasta a presupus ca municipalitatea să revoce dreptul de folosință gratuită acordat Asociației Habitat for Humanity, să preia terenul, să întocmească Planul de Urbanism Zonal și să redea dreptul de folosință către asociație, care astfel poate relua construcția de locuințe.

“Având în vedere necesitatea ca părți din teritoriul municipiului Bacău să fie completate, actualizate și reglementate din punct de vedere urbanistic, se urmărește demararea unor documentații de urbanism de tip PUZ pentru această suprafață de teren. (…) După aprobarea PUZ se va emite o nouă hotărâre de Consiliu Local privind acordarea dreptului de folosință gratuită pentru terenul respectiv către Asociația Habitat for Humanity, organizație de utilitate publică”, se spune în proiectul de hotărâre inițiat de viceprimarul Dragoș Ștefan.

Ovidiu Pauliuc

Ramona Ionescu