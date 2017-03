Proiectul Habitat for Humanity, suspendat pentru obţinerea unor autorizaţii

* proiectul prin care 40 de familii nevoiașe ar urma să primească locuințe realizate de voluntari și cu fonduri mobilizate de Asociația Habitat for Humanity s-a împiedicat de lipsa unor documente * situația și-ar putea găsi rezolvarea în ședința de vineri a Consiliului Local

Consiliul Local Bacău se va întruni vineri, 31 martie, în cadrul unei ședințe ce are printre punctele de dezbatere situația terenului pe care Asociația Habitat for Humanity a început construirea a 40 de locuințe pentru familii nevoiașe din municipiul Bacău.

După cum “Deșteptarea” a relatat la momentul respectiv, șantierul a beneficiat până acum de aportul a peste 800 de voluntari din țară și străinătate. Aceștia, printre care s-au numărat numeroase figuri publice, au răspuns invitației de a participa la evenimentul BIG BUILD, prin care s-a intenționat ridicarea în timp record a locuințelor.

Opt dintre acestea și-au primit deja beneficiarii, familii selectate de Asociația Habitat for Humanity, care a asigurat și finanțarea, din donații naționale și internaționale. Probleme au apărut când s-a descoperit că atribuirea gratuită a terenului, în suprafață de 7684 mp, de pe strada Izvoare, nu respecta planul de urbanism zonal, ceea ce a blocat lucrările. Așa a apărut incertidudinea despre viitorul proiectului, pornit cu atât de mult entuziasm. Însă atât Organizația Habitat for Humanity, cât și autoritățile locale nu au abandonat ideea și, în final, a apărut o soluție.

Aceasta presupune ca municipalitatea să revoce dreptul de folosință gratuită acordat Asociației Habitat for Humanity, să preia terenul, să întocmească Planul de Urbanism Zonal și să redea dreptul de folosință către asociație, care astfel poate relua construcția de locuințe. “Având în vedere necesitatea ca părți din teritoriul municipiului Bacău să fie completate, actualizate și reglementate din punct de vedere urbanistic, se are în vedere demararea unor documentații de urbanism de tip PUZ pentru această suprafață de teren. (…) După aprobarea PUZ se va emite o nouă hotărâre de Consiliu Local privind acordarea dreptului de folosință gratuită pentru terenul respectiv către Asociația Habitat for Humanity, organizație de utilitate publică”, se spune în proiectul de hotărâre inițiat de viceprimarul Dragoș Ștefan.

Eforturi pentru o soluție

Reprezentanţii Habitat for Humanity spun că din luna octombrie 2016, de când au fost nevoiţi să amâne evenimentul BIG BUILD, au lucrat în parteneriat cu autorităţile locale băcăuane pentru a identifica soluţiile care să le permită să construiască în continuare, pentru a le oferi o casă decentă beneficiarilor acestui program.”Reiterăm angajamentul organizaţiei noastre faţă de familiile selectate în program, continuarea proiectului BIG BUILD în Bacău fiind o prioritate pentru noi.

Terenul din cartierul Izvoare, alocat prin Hotărâre de Consiliu Local, are funcţionalitate industrială, iar aceasta trebuie transformată în „curţi şi construcţii”, un proces complex şi anevoios. Împreună cu actuala administraţie, angajaţi Habitat for Humanity de la biroul regional EMEA şi consultanţi care ne sprijină pro-bono în aspecte legate de legislaţie şi fiscalitate, facem tot posibilul pentru deblocarea situaţiei şi reînceperea proiectului care va oferi case decente pentru 40 de familii”, declară Loredana Modoran, purtător de cuvânt la Habitat for Humanity.

Ea spune că soluţia identificată împreună cu partenerii din proiect pentru a putea obţine în cel mai scurt timp posibil autorizaţia de construire este ca terenul alocat către Habitat for Humanity, filiala Comăneşti, să se întoarcă prin Hotărâre de Consiliu Local la Primăria Bacău, aceasta să realizeze PUZ-ul, iar ulterior terenul să meargă către Habitat for Humanity România, care va obţine autorizaţia de construire. Dacă această autorizaţie va fi obţinută, există şanse ca evenimentul BIG BUILD să aibă loc anul acesta. Iar un hop important este votul consilierilor locali, din ședința de vineri.

Ramona Ionescu

Ovidiu Pauliuc