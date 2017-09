Proiectul Erasmus+ Acțiunea cheie 2 „Moving Minds through Movies”, derulat în perioada 01.09.2016 – 31.08.2018 și coordonat de Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, Bacău, se află la jumătatea desfășurării sale, bilanțul primului an concentrându-se pe activitățile și produsele rezultate în urma mobilităților cu elevi în Polonia (februarie 2017) și Italia (mai 2017). Participanți la mobilitatea din Polonia au fost elevii Valentina Cenușă-Turcu, Bianca Lupu, Radu Toderiță și Ștefan Lupașcu, însoțiți de prof. Mariana Andone, coordonator, prof. L. Ghelasă și prof. A. Măcincă. Aceștia au fost selecționați dintr-un număr de 20 de tineri, pe baza unui concurs de proiecte specific, pregătirea acestora fiind începută înaintea deplasării la Liceum Ogolnoksztalcace im. Leona Kruczkowskiego din Tychy. Aici, tinerii au continuat training-ul în domeniul creării de scurt-metraje cu tematică socială prin activități de identificare și analiză comparativă a problemelor sociale cu care se confruntă comunitățile locale din cele cinci țări participante în proiect, și de dobândire de competențe cu privire la realizarea scenariilor de scurt-metraje. După experiența din Polonia, cei 4 elevi au diseminat informația și know-how-ul dobândit colegilor din școală. 16 dintre aceștia au luat parte la un nou training tematic, iar 4 au fost selectați pentru a participa la noua mobilitate. În mai 2017, Polo Liceale Statale „R. Mattioli” din Vasto, Italia a fost gazda celei de a doua mobilități din proiect. CNVA a fost reprezentat de elevele Savin Ștefana, Grigore Ana-Maria, Theofilopoulos Maria, Menghereș Mihaela și de profesorii M. Andone, R. Mocanu și I. Danțiș. Pe parcursul celor 5 zile de activități, grupurile de tineri din România, Polonia, Lituania, Turcia și Italia au lucrat împreună. Bîrgu Maria, clasa a XII-a E 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.