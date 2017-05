Educatie Proiect Erasmus+ la Școala Gimnazială Alexandru cel Bun de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Din 2015, Școala Gimnazială Alexandru cel Bun, din Bacău desfășoară cu sprijinul Agenției Naționale, un proiect Erasmus+, în parteneriat cu alte 4 țari: Franța (coordonator), Germania, Spania și Irlanda.

Proiectul s-a adresat încă de la început elevilor de 12-13 ani, având ca obiectiv principal crearea unei mini-întreprinderi europene. Dacă în primul an, activitățile s-au axat pe sport, nutriție sănătoasa și igienă, în cel de-al doilea an proiectul și-a propus să-i învețe pe elevi cum pot să-și crioneze viitorul. Mobilitățile din Irlanda, Franța, Germania și Spania au contribuit de asemenea la gradul de coeziune a grupului. Luni, 15 aprilie, la sediul școlii băcăuane a luat startul ultima vizită de mobilitate din acest proiect, în care participă 105 profesori și elevi de gimnaziu din țările partenere. Mai întâi, participanții au fost împărtiți în cinci echipe, fiecare „garnitură” purtând numele unei personalități românești: Brâncuși, Enescu, Decebal, Hagi și Nadia Comăneci. Primele activități au avut loc pe ateliere, unde echipele au participat prin rotație la dans, creație vestimentară, pictură, teatru și activități sportive. Pentru ziua de marți, gazdele au pregătit o excursie în zona Cheile Bicazului și la Cetatea Neamțului. Miercuri activitățile vor reveni în ateliere dar este pregătită și o vizită la Observatorul Astronomic. Joi vor avea loc festivitățile de încheiere ale proiectului, la Ateneu, unde vor fi făcute și premieri pentru participanții în proiect, un concert surpriză pentru oaspeții din cele patru țări, urmând ca seara să se încheie cu un eveniment caritabil la restaurantul Green Parc, unde va fi și masa festivă ce va marca finalul acestui proiect care este intitulat „Bien dans ma peau, bien dans ma tête, bien dans mon avenir”. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.