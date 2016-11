Proiect Erasmus+ la Inspectoratul Scolar

Un nou parteneriat strategic ERASMUS+, actiunea cheie 2 ( Cooperare pentru inovare si schimb de bune practici): „Educational Integration of Refugees – a classroom approach” 2016-2018, a fost demarat de catre ISJ Bacau, in contextul unei nevoi tot mai stringente de a asigura integrarea elevilor imigranti, apartinând minoritatilor nationale sau refugiati, de a diminua fenomenul de abandon si a favoriza reusita scolara a acestora.

Parteneriatul este coordonat de Cork Education and Training Board din Irlanda, iar partenerii sunt: Inspectoratul Scolar Judetean Bacau, Directoratul Esenler Ilce Milli Egitim Mudurlugu din Istanbul, Turcia, Liceul I.T. Giordani-Striano din Napoli, Italia si Volkshochschule für den Landkreis Regen, Germania.

In fiecare an, multe familii de bacauani plecate la munca in strainatate aleg sa se intoarca acasa si o problema importanta pentru ei este sa-si integreze / reintegreze copiii in sistemul de invatamânt românesc. Probleme de integrare au si elevii apartinând minoritatilor nationale. Nu doar elevii, care se confrunta cu norme culturale, sociale, lingvistice diferite, intâmpina dificultati de adaptare, ci si profesorii, intrucât demersul lor didactic trebuie sa corespunda unor nevoi educationale noi. Scopul acestui proiect este de a oferi profesorilor un context in care sa cunoasca modul de rezolvare a unor probleme similare in alte tari europene, sa aiba acces la un cadru comun de interventie didactica, axat pe metode didactice inovative, proprii educatiei incluzive.

Pe parcursul celor doi ani de implementare, echipa de proiect isi propune sa cunoasca problemele si opiniile grupurilor tinta din institutiile partenere, sa examineze strategiile folosite de acestea, in vederea adoptarii celor potrivite sistemului nostru, dar si sa elaboreze, pe baza experientei acumulate, noi metode/strategii menite sa faciliteze integrarea mai rapida a elevilor apartinând minoritatilor nationale. Masurarea progresului si diseminarea rezultatelor obtinute constituie, de asemenea, tinte ale echipei. Se doreste prevenirea discriminarii de orice fel si realizarea unui schimb de bune practici la nivel european.

Prima intâlnire de proiect s-a desfasurat deja la Liceul I.T. Giordani-Striano din Napoli si a avut drept obiective cunoasterea partenerilor, discutarea aspectelor referitoare la managementul proiectului, elaborarea planului de actiune pentru primul an de activitati. De asemenea, aceasta a oferit participantilor prilejul de a vizita scoala si de a observa conditiile in care se desfasoara procesul de invatamânt pentru elevii din grupul-tinta. Noul proiect ErasmusA constituie pentru cei implicati un prilej de a se dezvolta profesional prin valorificarea experientei partenerilor, prin schimb de bune practici si de perspective asupra unor fenomene reflectând probleme ale invatamântului românesc si european.