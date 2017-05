Social Programul manifestărilor de duminică, prima zi în care Bacaul este capitala tinerilor de Comunicat de presa -

Tinerii de toate vârstele sunt invitaţi să participe la manifestările pregătite de către Federaţia Tinerilor din Bacău, cu sprijinul Municipiului Bacău şi a celorlalţi parteneri/sponsori, pentru deschiderea oficială a evenimentului anului în municipiu pentru tineri: “Bacău Capitala Tineretului din România”. Program deschidere “Bacău Capitala Tineretului din România” Duminică, 7 mai: 10:00 – 18:00 – Târg de ONG-uri

13:00 – 13:10 – Moment artistic Adamas Romeo Tanasa (10 min);

13:15 – 13:20 – Moment artistic STEP (5 min);

13.25 – 13.35 – Moment artistic FSC (10min );

13:40 – 14:00 – Moment artistic Centrul European de Educaţie şi Training (20 min);

14:05 – 14:25 – Moment artistic Agentia Antidrog (20 min);

14:30 – 14:50 – Moment artistic Cercetaşii (20 min);

14:55 – 15:05 – Moment artistic Asociaţia pentru Promovarea Dezvoltării Personale (10 min);

15:10 – 15:15 – Moment artistic Valoare Plus (10 min);

15:20 – 15:35 – Moment artistic Consiliul Judeţean al Elevilor (15 min);

15:40 – 15:50 – Moment artistic Asociaţia Favor (10 min);

15:55 – 16:15 – Moment artistic Happy Life (20 min);

18:00 – 18:30 – Pauză; 18:30 – 19:00 – Dezvăluirea statuii, identității vizuale Bacău Capitala Tineretului din

România;

19:00 – 19:30 – Pauză; 19:30 – 20:20 – Concert Trupa Feelings;

20:20 – 20:30 – Pauză; 20:30 – 21:40 – Concert Trupa GOLAN;

21:40 – 21:50 – Pauză; 21:50 – 23:00 – Concert Trupa CTC.