Social Programul manifestărilor de 1 Iunie din Bacău de Comunicat de presa

Municipiul Bacău alături de Inner Wheel și Simba Invest organizează un eveniment pentru copii, părinți și bunici.

De 1 Iunie, centrul copilăriei se mută în centrul Bacăului! Vă așteaptă „Scena vedetelor”, „Ștafeta generațiilor”, multe alte concursuri, premii, cadouri, baloane, face painting, personaje de basm si desene animate. Poliția Locală a Municipiului Bacău, Inspectoratul de Jandarmi Județean și Gruparea de Jandarmi Mobilă vor avea amplasate standuri expoziționale unde cei mici vor putea vedea materialele și tehnica din dotarea celor trei entități. Ziua se va încheia cu un concert – „Live Music in the Street!” la care vor fi invitați: Cristina Dăscălescu, Sandra Skyler, Trupa Feelings și Trupa Brio Sonores din Chișinău. Programul complet al zilei de 1 iunie: 10.00 Deschidere

10.10 – 10.15 Premiere Concurs nr.1 “Like & Share”

10.15 – 10.25 Moment oferit de Asociația Happy Life Bacau

10:25 – 10.35 Premiere Concurs nr.2 “Micul Poet”

10:30 – Exercițiu demonstrativ de dresură și disciplină a câinilor de serviciu – Inspectoratul de Jandarmi Județean și Gruparea de Jandarmi Mobilă

10.35 – 10.45 Moment oferit de Grădinița Pinochio din Bacău

10:45 – 10.55 Premiere Concurs nr.3 “Micul Pictor”

10.55 – 11.00 Club Hapciu

11.00 Start Concurs nr.5 “Ștafeta Generațiilor”

11.00 – 11.10 Moment oferit de Școala 20 și Asociația SOS

11.10 – 11.20 Moment oferit de Fun Club Bacău

11.20 Start Concurs nr.6 “Micul Picasso”

11.20 – 11.25 Moment oferit de Gradinița cu PP nr.17 din cadrul Școlii Alexandru cel Bun

11.25 – 11.35 Moment oferit de “Zumba Kids” de la Club Sportiv Adamas

11.35 – 11.40 Premiere concurs nr.5 “Ștafeta generațiilor”

11.40 – 11.50 Concurs nr.9 “3 luni GRATUITE de cursuri de limba engleză la centrul Helen Doron English Bacău”

11.50 – 11.55 Premiere concurs nr.6 “Micul Picasso”

11.55 – 13.30 Start Concurs nr.4 “Steluța Vedetelor”

13:00 – Concurs de conducere a bicicletei printre jaloane în poligon amenajat – Politia Locală a Municipiului Bacău

13.30 – 13.45 Premiere Concurs nr.7 “Aceeași față, altă vârstă” și Concurs nr.8 “Vino costumat ca unul din prietenii de la Hapciu și poți primi ca premiu o petrecere pentru tine la Club Hapciu”

13.45 – 13.50 Mateea Ioana Cosma

13.50 – 13.55 Moment oferit de Gradinița nr.33

13.55 – 14.00 Premiere Concurs nr.4 “Steluța Vedetelor”

14.00 – 14.10 Trupa Play Studio

14.10 – 14.30 Moment oferit de Club Artist Daio

14.30 – 15.30 Live Music Show cu Trupa Vali Stoleru Band

19:00 – 20:00 Dj Ciprian Botezatu & MC Paolo

20:00 – LIVE MUSIC IN THE STREET: Cristina Dăscălescu, Sandra Skyler, Trupa Feelings și Trupa Brio Sonores din Chișinău.

