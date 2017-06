Actualitate Programul Hramului Bacăului de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Între 29 iunie și 2 iulie, în Bacău au loc serbările dedicate Hramului orașului, ai cărui patroni spirituali, sfinții Petru și Pavel sunt sărbătoriți astăzi. Primăria a aprobat ca spectacolele să se desfășoare pe strada Pictor Aman, zona din fața Stadionului din Bacău, de la intersecția cu strada Erou Ciprian Pintea până în dreptul zonei de acces a porții B a Stadionului. Joi Ansamblurile folclorice Stejarelul, Ciobănașul, Maria Salaru și Boboceii, Floricica de la Munte

Taraful Cristi Năstase

George Cojocarescu

Maria Dragomiroiu

DJ Cip & Larisa Vineri Maria Tătaru

Ansamblul folcloric Plaiuri băcăuane

Ioan și Veaceslav Brinzari (Rep. Moldova)

Ștefania Pătru

Andrada Bratoveanu

Dragoș Lungu Band

Anda Adam Sâmbătă Școala Steluțelor

Ansamblul folcloric Moinesteanca

Taraful Cristi Năstase

George Cojocărescu

Mihaela Iordache

SELFIE (foto)

Jean de la Craiova Duminică Ansamblul folcloric Mugurașii de la Agăs

Ansamblul folcloric Meleaguri Letene

Oltița Todircă

Nicu Chirită

Ștefania Pătru

Ionuț Sidău

Grupul Potențial

Jorge & Bând

