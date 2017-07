În perioada 7-9 iulie, în Parcul Gherăieşti, din municipiul Bacău, se va desfăşura, în premieră în Bacău, Festivalul Antic Tamasidava, organizat de Asociaţia Română de Marketing AROMAR, în colaborare cu Asociaţia Culturală Geto-Dacii din Moldova (Iaşi), la care au mai fost invitate Asociaţiile Historia Renascita-Geto-Dacii Subcarpatici (Piteşti), Terra Dacica Aeterna (Cluj), Asociaţia Culturală pentru Istoria Vie-Garda Apulum (Alba Iulia) şi Nimfele Dace&Vox Dacorum (Zalău). Festivalul Antic TAMASIDAVA va debuta vineri, 7 iulie, ora 20.30, în Piaţa Tricolorului, cu ceremonia de deschidere în care vor fi prezentate asociaţiile participante, urmată de o serie de activităţi specifice, Parada de noapte cu torţe: războinici romani şi daci, pe traseul Statuia lui Ştefan cel Mare şi Sfânt” – Piaţa Tricolorului – Hotel Moldova. 21.30: Aprinderea Focului Sacru al Tamasidavei, în Piaţa Tricolorului. 22.30: Deschiderea Festivalului Antic Tamasidava – Berăria Valhalla. Manifestările din următoarele două zile ale Festivalului vor avea loc în Parcul Gherăieşti, animatorii vor reînvia istoria şi legendele locale într-un mod unic prin multitudinea de activităţi desfăşurate pentru toate categoriile de vărstă, cetăţenii participanţi la festival vor avea ocazia să cunoască istoria şi arta strămoşilor, apartenenţa la comunitate şi rolul acestora. Sâmbătă, 8 iulie – ora 12.00: Prezentarea trupelor participante la eveniment: Geto-Dacii din Moldova – Iaşi, Garda Apulum, Magna Nemesis, Ludus Apulensis/Alba Iulia, Geto-dacii Sud Carpaţi/Piteşti, Ninfele Dace, Vox Dacorum/Zalău, Virtus Antiqua/Cluj etc. Dansuri – Magna Nemesis şi Nimfele Dace.

Ora 13.00: Deschiderea taberelor şi a atelierelor meşteşugăreşti: prelucrare os, lemn, monetărie, jocuri romane, plante dacice.

16.00 – 19.30: Demonstraţie a Şcolii de gladiatori Ludus Apulensis (dansuri antice Magna Nemesis), târg de scalvi, jocuri antice, dansuri antice cu Nimfele Dace, muzică antică cu Vox Dacorum.

20.30-21.30: Bătălia de noapte – Triburile Dacilor şi aliaţii lor vs legiunile de romani;

21.30 – Rugul lui Zamolxe/incinerarea unei căpetenii dace. 22.00 – Program artistic şi concert live. Duminică, 9 iulie: ora 10.00 – Deschiderea taberelor şi atelierelor meşteşugăreşti (metalurgie, machete, scriptoria, fierărie, metaloplastie, bucătărie (doar de prezentare), parfumuri, antrenamente cu soldaţi şi gladiatori; ora 13.00 – Dansuri – Magna Nemesis, Nimfele Dace; 14.00 – Bătălie de zi între legiunile romane cu triburile dace şi aliaţii lor; 15.00 – Salutul trupelor şi închiderea festivalului; 16.00 – Program artistic şi concert live.

