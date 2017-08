– băcăuancele, cu vârste cuprinse între 25 şi 64 de ani, care nu au beneficiat de un test Papanicolau gratuit, se pot adresa cabinetului de Planning Familial din Policlinica Maternităţii Bacău, doar cu buletinul Autorităţile sanitare au anunţat că Programul de screening de cancer de col uterin prin testarea Babeş-Papanicolau a fost prelungit. Femeile, cu vârste cuprinse între 25 şi 64 de ani, pot cere o testare gratuită chiar la cabinetul de Planning Familial din cadrul Policlinicii Maternităţii Bacău, fără să mai fie nevoie de trimitere de la medicul de familie. „Până acum pacientele se adresau medicilor de familie, care erau înscrişi în acest program, de unde primeau nişte trimiteri speciale, în trei exemplare, cu care mergeau la cabinetele unde se făcea recoltare. Noi recoltăm de când s-a lansat programul, dar pacientele mai puteau merge şi la cabinetele private. Acum, la noi, femeia poate veni şi fără acele trimetri, în fiecare zi, în funcţie de programul nostru, doar cu buletinul şi i se recoltează, chiar dacă este asigurată sau neasigurată, însă o singură dată se poate face într-o serie. Acum programul intră deja în a doua serie şi poţi să le recoltezi”, a declarat dr. Irina Frunză, coordonator Cabinetul de Planning Familial, din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău. Prin acest program se urmăreşte depistarea primelor semne care ar putea duce la un eventual cancer de col uterin şi tratarea lor imediată, însă nu toate femeile ştiu de el. „Adresabilitate a fost, dar nu atât de bună la cât ne aşteptam. Pe Bacău, în intervalul de timp 2012 – 2017, s-au recoltat 21.485 de lame, deci atâtea persoane s-au adresat, dintre acestea circa 2.000 au fost la cabinetul nostru, restul la cabinete private. S-au depistat şi persoane care aveau ceva probleme, unele mai grave, altele mai puţin grave. La 85-90 la sută s-a depistat măcar o infecţie banală sau o inflamaţie. Programul este foarte bun, dar ar trebui ca populaţia să fie mai conştientă de beneficiile acestuia”, a mai spus dr. Frunză. În funcţie de rezultat, medicii le prescriu femeilor tratamentul potrivit sau le recomandă alte investigaţii. În judeţul Bacău, anual se înregistrează circa 60 de cazuri noi de cancer de col uterin. Cu cât acest diagnostic este pus mai devreme, cu atât şansele de vindecare sunt mai mari. 0 SHARES Share Tweet

