Programul de Paști 2017 al principalelor magazine de Petru Done

Auchan Bacău 12 – 14 aprilie: 8,00 – 23,00;

15 aprilie: 8,00 – 18,00;

16 aprilie: închis

Zilnic: 8,00 – 22,00. Selgros Bacău 15 aprilie: 6,00 – 18,00;

16 aprilie: închis;

17 aprilie: 7,00 – 22,00. Cora Bacău 12 – 13 aprilie: deschis între orele 8,00 – 23,00;

14 aprilie: 8,00 – 24,00;

15 aprilie: 7,00 – 18,00;

16 aprilie: închis

17 aprilie: 10,00 – 22,00. Kaufland Bacău 12 – 14 aprilie – programul normal este prelungit cu 30 de minute;

15 aprilie – deschis de la ora 7,00, până la ore din intervalul 16,00 – 18,00, ân funcție de magazin;

16 aprilie – închis;

17 aprilie – deschis de la ora 9,00, până la ore din intervalul 14,00 – 16,00, în funcție de magazin. Profi 12 – 14 aprilie – deschis non-stop;

15 aprilie – deschis până la ora 19,00;

16 aprilie – închis;

17 aprilie – deschis între orele 10,00 – 18,00;

18 aprilie – deschis non-stop. Pambac 15 aprilie – deschis 7,00 – 16,00;

16 aprilie – închis;

17 aprilie – închis. Agricola 15 aprilie – 7,00 – 17,00;

16 aprilie – închis. Hello Shoping Park Bacău 12 – 14 aprilie: deschis între orele 9,00 – 21,00;

15 aprilie: deschis între orele 9,00 – 18,00;

16 aprilie: închis;

17 aprilie: 10,00 – 21,00. Lidl 16 aprilie – închis;

