Programari on-line la pasapoarte

Pentru desfasurarea in conditii optime a activităţii de lucru cu publicul si in scopul asigurarii calitatii privind fluxul cererilor de pasapoarte, accesul persoanelor la ghiseele de lucru cu publicul se poate face pe baza programarilor online pe siteul oficial www.prefecturabacau.ro.

Cei interesati de aceasta procedura trebuie sa completeze obligatoriu câmpurile formularului care trebuie sa contina numele, prenumele, sexul, adresa, tara, numarul de telefon si adresa e-mail. Este obligatoriu ca datele inscrise in formularul de programare (nume, prenume) si datele de identificare ale persoanei care se prezinta la depunerea cererii sa corespunda, pentru a fi evitata anularea programarii. O programare este valabila pentru o singura persoana, identificata prin câmpul nume si prenume, iar in cazul unei familii cu mai multe solicitari de pasapoarte pentru minori, programarea trebuie sa se faca nominal pentru fiecare minor in parte.

La ghiseul de primiri acte nr. 4 unde se depun cererile de eliberare a documentului de calatorie de catre cei care s-au programat on-line, va fi respectata data si ora programata. Nerespectarea acestora si neconcordanta datelor din formularul de programare duce la anularea programarii. Prin accesarea programarii on-line, persoana este de acord cu prelucrarea datelor personale, in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Programarea este gratuita

Programarea este gratuita si netransmisibila iar inainte de programare, bacauanii au obligaţia de a verifica informatiile postate pe site privind documentele necesare pentru depunerea cererii de pasaport. Programarile nu se pot face telefonic si sunt valabile doar pentru depunerea cererilor de pasapoarte nu si pentru eliberarea acestora.

„Persoanele care nu se programeaza on-line si se prezinta direct la sediul serviciului de pasapoarte, vor avea acces la ghiseele de primiri cereri pe baza bonurilor de ordine eliberate de aparatul electronic, amplasat in sala de lucru cu publicul. Numerele bonurilor de ordine vor fi afisate electronic, iar vizualizarea acestora se poate face si prin internet cu ajutorul camerei live, astfel incât se vor putea urmari imagini in direct de pe afisajul electronic, cu numarul bonului de ordine la care s-a ajuns in momentul respectiv”, declara cms.sef. Florentina Neamtu, seful Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenta Pasapoartelor Simple Bacau.

In situatia in care intervalul orar sau o zi lucratoare nu poate fi accesata pentru programare, inseamna ca numarul programarilor a fost epuizat. In acest caz, solicitantul poate incerca sa se programeze pentru un alt interval orar sau alta zi. Datele statistice arata ca cele mai multe solicitari sunt pentru eliberarea pasaportului electronic. Acesta are o valabilitate de 3 ani si costa 266 lei pentru copiii sub 12 ani, iar pentru cei care au peste 12 ani documentul are valabilitate 5 ani, iar valoarea lui este de 292 lei. Programul cu publicul pentru primiri cereri si eliberari pasapoarte este de zilnic de la 08.30 – 16.30, exceptie facând ziua de miercuri când activitatea se prelungeste pâna la ora 18.30.