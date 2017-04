Actualitate Program normal la Registrul Auto Român, de Paşte de Florentin Radu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Conducerea Registrului Auto Român (RAR) – autoritatea competentă în domeniul vehiculelor rutiere, siguranţei rutiere, protecţiei mediului înconjurător şi asigurării calităţii – a anunţat că instituția va avea program normal de lucru în zilele din perioada Sărbătorii de Paște. „Astfel, clienții RAR sunt așteptați vineri, 14 aprilie, în reprezentanțele noastre, până la ora 14.00. Programul va fi reluat marți, 18 aprilie, începând cu ora 8.00”, au transmis reprezentanţii Registrului Auto Român. Programările telefonice se fac, la fel ca în restul anului, la numărul unic 021-9672. Registrul Auto Român, printre altele, va putea presta servicii de verificare ITP, eliberare a cărţilor de identitate ale vehiculelor – CIV ş.a. 0 SHARES Share Tweet

